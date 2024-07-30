5 "неидеальных" звезд, которым безразличны стандарты красоты

Эти знаменитости выступают против стандартов красоты, которые часто негативно влияют на нашу жизнь и психическое здоровье.

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Дженнифер Лоуренс

Дженнифер Лоуренс отказалась худеть ради роли в фильме "Голодные игры". Она отметила, что в книге ее персонаж описан как истощенная девушка, борющаяся за победу в голодных играх.

Однако актриса посчитала, что важно учитывать влияние на молодых зрительниц, которые могут ассоциировать себя с героиней. Лоуренс решила, что нет смысла создавать в них дополнительные комплексы.

Дженнифер Лоуренс (фото: instagram.com/1jnnf)

Лиззо

Певица является ведущим представителем движения бодипозитива и часто подчеркивает важность принятия себя в своих интервью. Лиззо не раз сталкивалась с критикой, но продолжает оставаться верной себе. Вопреки недоброжелателям, она с гордостью носит полупрозрачные платья и бикини.

Лиззо (фото: instagram.com/lizzobeeating)

Рейчел Блум

Рэйчел Блум, автор и главная актриса сериала "Безумная бывшая", открыто говорит о своих недостатках и выступает против стигматизации женских гормональных циклов.

Она однажды выложила фото своих прыщей, появившихся в разгар съемок, объяснив, что интенсивный рабочий график и гормональные изменения вызвали эти высыпания.

Рэйчел Блум (фото: instagram.com/racheldoesstuff)

Энди МакДауэлл

Актриса не скрывает свою седину и, отвечая на вопросы о старении и изменениях во внешности, просто улыбается. Энди уверена, что старение не означает потерю красоты, и уверенно заявляет, что никогда не чувствовала себя красивее, чем сейчас.

Энди МакДауэлл (фото: кадр из сериала "Путь домой")

Эшли Грэм

Эшли Грэм разрушила стереотипы, став первой моделью plus-size на обложке журнала Sports Illustrated Swimsuit Edition. Она продолжает бросать вызов общественным стандартам, открыто демонстрируя, как меняется ее тело, в частности, во время беременностей.

Эшли смело публикует фотографии без фильтров и не стесняется показывать свои растяжки.

Эшли Грэм (фото: instagram.com/ashleygraham​​)