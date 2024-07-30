5 "неідеальних" зірок, яким байдуже на стандарти краси

Ці знаменитості виступають проти стандартів краси, які часто негативно впливають на наше життя і психічне здоров'я.

Про кого йде мова - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Дженніфер Лоуренс

Дженніфер Лоуренс відмовилася худнути заради ролі у фільмі "Голодні ігри". Вона зазначила, що в книзі її персонаж описаний як виснажена дівчина, яка бореться за перемогу в голодних іграх.

Однак актриса вважала, що важливо враховувати вплив на молодих глядачок, які можуть асоціювати себе з героїнею. Лоуренс вирішила, що немає сенсу створювати в них додаткові комплекси.

Дженніфер Лоуренс (фото: instagram.com/1jnnf)

Ліззо

Співачка є провідним представником руху бодіпозитиву і часто наголошує на важливості прийняття себе у своїх інтерв'ю. Ліззо неодноразово зіштовхувалася з критикою, але продовжує залишатися вірною собі. Всупереч недоброзичливцям, вона з гордістю носить напівпрозорі сукні та бікіні.

Ліззо (фото: instagram.com/lizzobeeating)

Рейчел Блум

Рейчел Блум, авторка і головна акторка серіалу "Божевільна колишня", відкрито говорить про свої недоліки і виступає проти стигматизації жіночих гормональних циклів.

Вона одного разу виклала фото своїх прищів, що з'явилися в розпал зйомок, пояснивши, що інтенсивний робочий графік і гормональні зміни викликали ці висипання.

Рейчел Блум (фото: instagram.com/racheldoesstuff)

Енді МакДауелл

Акторка не приховує свою сивину і, відповідаючи на запитання про старіння та зміни в зовнішності, просто посміхається. Енді впевнена, що старіння не означає втрату краси, і впевнено заявляє, що ніколи не почувалася красивішою, ніж зараз.

Енді МакДауелл (фото: кадр з серіалу "Шлях додому")

Ешлі Грем

Ешлі Грем зруйнувала стереотипи, ставши першою моделлю plus-size на обкладинці журналу Sports Illustrated Swimsuit Edition. Вона продовжує кидати виклик суспільним стандартам, відкрито демонструючи, як змінюється її тіло, зокрема під час вагітностей.

Ешлі сміливо публікує фотографії без фільтрів і не соромиться показувати свої розтяжки.

Ешлі Грем (фото: instagram.com/ashleygraham​​​​​​​)