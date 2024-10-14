5 самых страшных праздничных фестивалей в мире: кровь стынет в жилах

Фестиваль голодного призрака в Китае

Фестиваль голодного призрака знаменует завершение Луны Мертвых, когда души, жаждущие земных удовольствий, возвращаются на землю. Этот буддистский праздник, празднующийся по всей Юго-Восточной Азии, достигает своего апогея в Китае.

Традиционно фестиваль приходится на 15-й день 7-го месяца по лунному календарю, обычно совпадающему с концом августа. Улицы наполняются мистическими костюмированными ходами, создающими ужасную атмосферу.

Особенно поражают сотни костров и алтарей, расположенных на земле и плавающих по рекам, усиливающими ощущение присутствия мира духов. Местные жители также преподносят жертвы для успокоения призраков во избежание их гнева.

Фестиваль голодного призрака в Китае (фото: Jaytindall.asia)

День Кладбища на Гаити

На Гаити День Кладбища, который отмечается в начале ноября, является одним из самых впечатляющих и страшных ритуалов религии вуду.

В этот день местные жители чествуют Повелителя Мертвых, создавая мистические процессии и хороводы вокруг крестов, украшенных черепами, свечами и цветами календулы. Одни из участников входят в транс, выполняя ритуалы, которые могут испугать даже самых смелых наблюдателей.

К празднику прилагаются мистические ритуалы жертвоприношения, в том числе птиц, что подчеркивает тесную связь между живыми и мертвыми. Незабываемые процессии, хороводы, которые могут ввести в транс, и принесенные в жертву животные создают мрачную и мистическую атмосферу.

Ритуал вуду (изображение: Википедия)

Дня Живых Мертвецов в Испании

29 июля в испанском городе Понтеведра, что в Галисии, проходит уникальный и жуткий праздник - День Живых Мертвецов. Этот древний обряд, берущий свое начало в Римской империи, объединяет людей, переживших клиническую смерть.

Участников процессии кладут в гроб и сопровождают их в храм святой Марии Магдалины для отпевания. После этого "живых мертвецов" несут на кладбище, где их символически опускают в землю, но в последний момент ритуал останавливают.

Все это происходит в атмосфере таинственного и праздничного безумия, что привлекает не только испанцев, но и гостей со всего мира.

День Живых Мертвецов (фото: Jimcdn.com)

День мертвых в Мексике

День мертвых, или Диа-де-лос-Муэртос, - это уникальный мексиканский праздник, продолжающийся с 1 по 2 ноября. Хотя даты празднования совпадают с европейским Хэллоуином, корни этого праздника происходят из ацтекских традиций.

В настоящее время улицы Мексики оживают жуткими костюмированными шествиями, ярмарками и алтарями, украшенными свечами и сахарными черепами. Одной из самых символических частей праздника являются дороги из свечей, ведущие от кладбищ к домам, куда "возвращаются" души предков.

Атмосфера этого праздника - это удивительное сочетание радости и скорби, где живые чтят мертвых, надеясь на их защиту и благословение.

Катрина, главный персонаж праздника мертвых (фото: Википедия)

Праздник ведьм во Франции

Поселок Шалиндре во Франции, в средневековье считавшийся центром мистических практик, ежегодно превращается в арену для жуткого и красочного празднования - Праздника ведьм.

28-29 октября здесь проводятся грандиозные мероприятия, включающие просмотр фильмов ужасов под открытым небом, парады ведьм и охотников на них, а также мистические танцы. Город привлекает тысячи туристов, которые ищут адреналин и незабываемые впечатления.

Маски и костюмы, созданные специально для этого праздника, настолько реалистичны и жутки, что могут вызвать настоящий страх даже у опытных зрителей.

Женщина в костюме ведьмы (фото: Freepik.com)