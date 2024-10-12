11 невероятно крутых существ украинского фольклора, о которых мало кто знает
Мифология Украины богата разнообразными существами, которые существовали на границе между реальным и потусторонним мирами. Эти создания нередко оказывали значительное влияние на жизнь людей и отражали верование, страхи и представления наших предков о мире.
РБК-Украина (проект Styler) познакомит вас с некоторыми интересными и загадочными существами украинских легенд.
Потерчата
Потерчата - это души некрещеных детей, которые не смогли попасть в рай из-за отсутствия крещения. В народном воображении эти души остаются в мире живых в течение семи лет, выпрашивая крещение у случайных прохожих.
Их голос напоминает кваканье лягушек, поэтому человек, который услышит это, должен взять ткань или платок и произнести специальные слова, чтобы крестить ребенка и подарить ему покой. Если за это время душу не окрестят, она превращается в мавку - мифическое существо, которое уже не может спастись.
Потерчата (изображение: Derevo-kazok.org)
Русалки
Русалки в украинской мифологии - это духи, обитающие вблизи водоемов, в лесах или полях. Обычно это души женщин, умерших молодыми или трагически.
В некоторых легендах они похожи на людей или имеют тени человеческой формы, но могут превращаться в животных, таких как птицы или коровы. Хотя русалки часто ассоциируются с красотой, они могут быть опасны, завораживая людей своими песнями и привлекая к гибели.
Русалка (фото: Freepik.com)
Чугайстер
Чугайстер - веселое и жизнерадостное лесное существо, известное только в украинских Карпатах. Его часто описывают как великана с густой шерстью, с черными или белыми волосами и яркими синими глазами.
Он танцует, поет и охотится на мавок - молодых девушек-духов, завлекающих людей в чащу. Чугайстер, в отличие от многих других потусторонних существ, не угрожает человеку. Он даже помогает пастухам и предохраняет их от опасностей в лесу.
Чугайстер (изображение: Википедия)
Вий
Вий - это демоническое существо с длинными и густыми ресницами, через которые он не может видеть. Когда нечистая сила поднимает ему ресницы, его взгляд становится смертельным и разрушительным. Именно о Вии писал Николай Гоголь в своей одноименной повести.
Верование о подобных существах есть не только в Украине, но и в других культурах. Длинные ресницы и страшный взгляд встречаются также в легендах о святом Кассиане и других мифических персонажах.
Картина Р. Штейна "Вий" (изображение: Википедия)
Перелесник
Перелесник - злой дух, который может принимать подобие уже умерших близких людей. Он всегда стремится навредить живым, особенно наводя несчастья на хозяйства, над которыми пролетает.
Люди верили, что перелесник способен разрушить дом и вызвать большие беды у тех, кто не почтит память предков или говорил плохо об умерших.
Домовой
Домовой - это дух дома, который обычно считается хорошим, хотя может наносить вред хозяевам, если те его оскорбляют. Он может быть невидимым или появляться в виде небольшой тени, похожей на человека.
Домовой заботится о благополучии дома и его жителей, но, если его разгневать, он может вызвать несчастье или даже заболевание у жителей.
И. Билибин "Домовой" (изображение: Википедия)
Черти Карпат
В карпатских легендах старший среди чертей называется аридник или триюда. Ему подчиняются другие чертовские создания, такие как дитки или бесы. Гуцулы верили, что таких чертей можно было "воспитать" или купить у мольфара.
Их использовали как слуг, помогавших по хозяйству, но относиться к ним следовало с осторожностью, ведь они могли и навредить. Таких чертей называли "хованцами".
Мавки и повитрули
Мавки - это лесные духи в виде красивых молодых девушек, которые привлекают мужчин своими песнями и играми. Особенно активно они действуют во время молодого месяца. Мавки помогают пастухам ухаживать за скотом, но также могут завести человека в дебри и погубить.
Повитрули, в свою очередь, является хорошими духами свободных карпатских ветров, которые помогают пастухам и живут на долинах. Но они тоже могут рассердиться, если ими пренебрегают или обидят.
Мавка (изображение: Википедия)
Лесницы и Дикие люди
Лесницы считаются более враждебными существами, вредящими людям. Чтобы защититься от них, гуцулы носили при себе чеснок или поддерживали огонь.
А дикие люди, или лесные, пасут диких животных и внимательно следят за ними. Они похожи на людей, но не общаются с ними и живут в глухих лесах.
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При написании материала использовались следующие источники: сайты и издания "Этнохата", Pohod-v-gory.com, Википедия.