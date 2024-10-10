Самая страшная историческая локация Украины: почему вам станет жутко в Таракановском форте

Наверное, в нашей стране нет места с более зловещей репутацией. Гигантское сооружение, подавляющее своими размерами и мрачностью, с таинственными надписями и жуткими звуками - все это Таракановский форт на Ровенщине.

Когда был создан Таракановский форт

Таракановский форт - это уникальное оборонительное сооружение, поражающее своей мощью и монументальностью.

Расположенный недалеко от города Дубно на Ровенщине, этот форт был построен в конце XIX века как часть системы защиты железнодорожной линии Киев-Львов. Он имел стратегическое значение для обороны имперских границ и стал примером передовой инженерной мысли своего времени.

Форт был построен по проекту известного инженера Эдуарда Тотлебена. Особенностью конструкции стало применение новейших по тем временам материалов, таких как бетон.

Сооружение имеет ромбовидную форму с длиной сторон до 240 метров, а вокруг форта - глубокий ров с земляными валами. Попасть на территорию форта можно через 100-метровый подземный тоннель, в свое время - ловушку для непрошеных гостей.

Форт с высоты (фото: Retrorivne.com.ua)

Чем уникален Таракановский форт

Форт отличается не только своим масштабом, но и продуманными оборонными решениями. Он оборудован множеством подземных ходов, тайных проходов и боевых постов.

Снаружи форт окружают мощные стены толщиной до 3 метров. Оригинальна и система водоснабжения: три глубоких колодца обеспечивали воду для гарнизона, а внутри была даже канализация и печь для сжигания нечистот.

Хотя Таракановский форт не участвовал активно в боях до Первой мировой войны, он стал ареной кровопролитных боев в 1916 году, когда во время Брусиловского прорыва русские войска оставили сооружение австрийцам. С тех пор форт неоднократно менял своих владельцев, а ныне является достопримечательностью.

Двухэтажная казарма (фото: Retrorivne.com.ua)

Мистические легенды и привидения

Атмосфера Таракановского форта наполнена не только историей, но и множеством легенд, продолжающих поражать посетителей. Местные жители окрестили форт "Городом привидений", и этот титул не случаен. Говорят, что в темных коридорах можно встретить привидений погибших солдат, блуждающих в поисках покоя.

Одна из самых известных историй рассказывает о священнике, который вроде бы появляется в бывшей часовне форта. Местные утверждают, что его тень можно увидеть в сумерках, а иногда даже услышать звуки службы, доносящиеся из заброшенных стен.

Бывшая церковь (фото: Retrorivne.com.ua)

Таинственные ловушки и несчастные случаи

Форт известен своими ловушками, которых до сих пор следует остерегаться. Легенды рассказывают о комнате-ловушке - как только кто-то чужой заходил в помещение, пол мгновенно переворачивался, и жертва падала в глубокий колодец, обрекая себя на гибель.

Подземные туннели также таят в себе опасность: по одной из легенд, некоторые люди, заблудившись в лабиринтах, не смогли найти выход и исчезли навсегда.

Внутри форта (фото: Retrorivne.com.ua)

Загадочные символы и магические ритуалы

Еще одной мистической особенностью Таракановского форта являются загадочные символы, которые время от времени появляются на стенах и потолках. Эти знаки постоянно закрашиваются, однако проявляются снова.

Местные считают, что форт выбрали чернокнижники, которые проводят свои ритуалы в бывшем морге, где хранили тела погибших солдат. Считается, что именно эти ритуалы привлекают в форт потусторонние силы, которые до сих пор предохраняют его от незваных гостей.

Подземелье форта (фото: Retrorivne.com.ua)

Таинственный круглый зал

Одна из самых загадочных комнат форта - круглый зал с колонной посередине.

Никто точно не знает, каково было предназначение этого помещения, но легенда говорит, что если попасть сюда без фонаря, то можно потерять ориентацию и часами бродить вокруг колонны, считая, что двигаешься вверх.

Местные жители верят, что форт сам выбирает, кого отпустить, а кого оставить навеки в своих таинственных стенах.

Зал с колонной (фото: Retrorivne.com.ua)