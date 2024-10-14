5 найстрашніших святкових фестивалів у світі: кров холоне в жилах

Окрім Хеллоуїна на світі існує багато свят і фестивалів, які можуть позмагатися з ним за барвистістю і моторошною атмосферою. Які ще існують у світі святкові події, що занурюють людей у відчуття веселого жаху?
РБК-Україна (проект Styler) розповідає про п'ять найцікавіших жахливих свят світу.
Фестиваль голодного привида знаменує завершення Місяця Мертвих, коли душі, спраглі земних задоволень, повертаються на землю. Це буддистське свято, яке святкується по всій Південно-Східній Азії, досягає свого апогею в Китаї.
Традиційно фестиваль припадає на 15-й день 7-го місяця за місячним календарем, що зазвичай збігається з кінцем серпня. Вулиці наповнюються містичними костюмованими ходами, що створюють жахливу атмосферу.
Особливо вражають сотні вогнищ та вівтарів, розташованих на землі й плаваючих по річках, які підсилюють відчуття присутності світу духів. Місцеві жителі також підносять жертви для заспокоєння привидів, щоб уникнути їхнього гніву.
На Гаїті День Кладовища, що святкується на початку листопада, є одним із найбільш вражаючих та страшних ритуалів релігії Вуду.
У цей день місцеві жителі вшановують Повелителя Мертвих, створюючи містичні процесії та хороводи навколо хрестів, прикрашених черепами, свічками й квітами нагідок. Одні з учасників входять у транс, виконуючи ритуали, які можуть налякати навіть найсміливіших спостерігачів.
До свята додаються містичні ритуали жертвоприношення, зокрема птахів, що підкреслює тісний зв’язок між живими та мертвими. Незабутні процесії, хороводи, які можуть ввести в транс, і принесені в жертву тварини створюють похмуру і містичну атмосферу.
29 липня в іспанському місті Понтеведра, що в Галісії, проходить унікальне і моторошне свято - День Живих Мерців. Цей древній обряд, що бере свій початок у Римській імперії, об’єднує людей, які пережили клінічну смерть.
Учасників процесії кладуть до трун і супроводжують їх до храму святої Марії Магдалини для відспівування. Після цього "живих мерців" несуть на кладовище, де їх символічно ховають у землю, але на останній миті ритуал зупиняють.
Усе це відбувається в атмосфері таємничого та святкового шаленства, що приваблює не лише іспанців, а й гостей з усього світу.
День мертвих, або Діа-де-лос-Муертос, - це унікальне мексиканське свято, що триває з 1 до 2 листопада. Хоча дати святкування збігаються з європейським Хелловіном, корені цього свята походять з ацтекських традицій.
У цей час вулиці Мексики оживають моторошними костюмованими ходами, ярмарками та вівтарями, прикрашеними свічками та цукровими черепами. Однією з найбільш символічних частин свята є дороги зі свічок, які ведуть від кладовищ до будинків, куди "повертаються" душі предків.
Атмосфера цього свята - це дивовижне поєднання радості та скорботи, де живі вшановують мертвих, сподіваючись на їхній захист та благословення.
Містечко Шаліндре у Франції, яке в середньовіччі вважалося центром містичних практик, щорічно перетворюється на арену для моторошного і барвистого святкування - Свята відьом.
28-29 жовтня тут проводяться грандіозні заходи, що включають перегляд фільмів жахів просто неба, паради відьом та мисливців на них, а також містичні танці. Місто притягує тисячі туристів, які шукають адреналіну та незабутніх вражень.
Маски й костюми, створені спеціально для цього свята, настільки реалістичні та моторошні, що можуть викликати справжній страх навіть у досвідчених глядачів.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Dw.com, Listverse, Вікіпедія.