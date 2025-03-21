5 самых вредных для здоровья мест в спортзале, которые "кишат" бактериями

Коврики для тренировки

Исследователь здравоохранения и безопасности Кейтлин Хофф рассказал, что коврики часто игнорируются во время уборки, и ими пользуется много разных людей.

Тренажерный коврик может быть одним из самых заполненных микробами элементов оборудования в тренажерном зале из-за материала. Коврики сильно пропитываются потом разных людей и содержит много микробов.

Известно, что пот может содержать бактерии, в частности Staphylococcus aureus. Примерно каждый третий человек имеет стафилококк в своих системах организма. Он обычно не является угрожающей проблемой, если он не контактирует с поврежденной кожей.

Частая очистка коврика средствами может не избавиться от всех поглощенных микробов.

Душ

Если после тренировки вы планируете принять душ, то стоит брать с собой тапочки, ведь на полу душевых ползают микробы. Теплая влажная среда создает идеальное место для роста бактерий.

Стоит всегда носить защитную обувь и полотенце, если посещаете парную или сауну. Кроме того, будьте осторожны, касаясь частей душа руками.

Раковины

Раковины в тренажерных залах на самом деле являются самыми вредными местами во всем спортзале. Ручки смесителей являются рассадником бактерий, грибков и вирусов.

57% микробов, расположенных на кране раковины спортзала, содержат грамотрицательные бактерии, которые вредны для человека. Эти микробы могут вызывать такие заболевания, как пневмония и менингит.

Старайтесь не использовать раковины и вместо этого возьмите с собой антибактериальный гель для рук. Это снижает риск контакта с элементами раковины, а также избавляет руки от вредных бактерий.

Тренажеры

Различные микробы есть на всех тренажерах, ведь оборудование не всегда моют. В следующий раз, когда вы захотите использовать отягощение или любой кардиотренажер, протрите его до и после. Таким образом вы гарантируете себе безопасную тренировку.

Спортивные сумки

В темных, теплых и влажных местах могут расти как грибковые, так и бактериальные микробы. Зуд ног и тела может возникнуть из-за неправильного обращения с одеждой и обувью в спортивной сумке.

Лучше взять с собой запасной мешок для грязной одежды после тренировки, а когда придете домой, чем быстрее постирайте ее. Также следует сменить носки и проветрить обувь после тренировки.

Вас может заинтересовать