Іржавіють в саду та чекають на реставрацію: виявлено звалище ретроавтомобілів

У Великобританії в приватному маєтку виявлено звалище ретроавтомобілів. Серед них є рідкісні екземпляри, але всі машини потребують реставрації.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на YouTube-канал The Late Brake Show.

У місті Кардіфф, Уельс, В саду приватного будинку виявили чи то колекцію, чи то звалище ретроавтомобілів. Друге визначення підходить знахідці куди краще, адже всі машини знаходяться в жалюгідному стані через довге перебування просто неба.

Серед іржавіючих в саду автомобілів є класичні спорткари Porsche (моделей 912 і 924 Turbo), легендарна Lancia Delta, мініатюрні родстери Fiat 124 Spider і Mazda MX-5 першого покоління. Також присутні кілька класичних моделей BMW і Mercedes-Benz.

Власник машин купував їх свого часу в справному технічному стані, але потім через проблеми зі здоров'ям перестав доглядати за своєю колекцією. Автомобілі довгі роки іржавіли просто неба - і тепер перетворилися, за великим рахунком, на металобрухт.

Втім, раритети ще можна врятувати. Власник машин має намір найближчим часом виставити їх на продаж, тому є надія, що знайдуться ентузіасти, які вкладуть гроші та час, щоб поставити класичні машини на хід.

Нагадаємо, у США на автомагазин, який заплатив колишньому працівникові тачкою монет, подали до суду.