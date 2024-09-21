Средиземья реально существует?! 6 мест, пейзажи которых вдохновляли Толкина на "Властелина колец"

Сейчас фанаты вселенной "Властелина колец" смотрят новый сезон "Колец власти", где природа и пейзажи играют не меньшую роль, чем сами персонажи. А вы знаете, какими неповторимыми местами мог вдохновляться Джон Толкин, когда писал свою книгу?

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал BBC показывает чрезвычайно атмосферные уголки света, которые перенесут ваше воображение в мир толкиновского фэнтези.

Тропа Толкина: Ланкашир, Англия

Во время написания "Властелина колец" Дж. Р. Р. Толкин некоторое время жил в колледже Стоунихерст в Ланкашире, где работал его сын. Толкин часто гулял по лесистым холмам долины Рибл, и многие считают, что именно эти места вдохновили его на создание Шира - родного края хоббитов.

Сегодня поклонники могут пройти по Тропе Толкина, которая открылась в 2002 году и охватывает вдохновлявшие автора живописные пейзажи. Маршрут начинается в деревне Герст-Грин у старинного паба Shireburn Arms, где часто бывал Толкин.

Хотя Толкин не оставил прямых свидетельств этих мест, многие из них напоминают сцены из его книг. К примеру, в произведении упоминается паром Bucklebury Ferry, напоминающим местный Hacking Ferry.

Тропа Толкина в Ланкашире (фото: bbc.com)

Чеддерское ущелье: Сомерсет, Англия

Одним из немногих реальных мест, которые Толкин подтвердил как вдохновение для создания "Властелина колец", является Чеддерское ущелье. В 1916 году Толкин со своей женой посетил это поразительное место во время медового месяца.

Впечатляющие пещеры с причудливыми формациями стали источником вдохновения для описания Блестящих пещер Хельмового Яра. В 1971 году в частном письме автор признался, что образы этих пещер нашли отражение в его работах.

Самая известная из пещер - Gough Cave, в которой можно узнать элементы описаний из книги: "колонны белого и шафранового цвета, закрученные в причудливые формы". Это место продолжает привлекать поклонников Толкина своим обаянием и природной красотой.

Чеддерское ущелье в Сомерсете (фото: bbc.com)

Скалы Денизе: Вайтомо, Новая Зеландия

Скалы Денизе, расположенные на Северном острове Новой Зеландии, стали знаковым местом для поклонников экранизаций Толкина. Это место появляется в фильме "Гоббит: Неожиданное путешествие" как Лес Троллей, где Бильбо встречает враждебно настроенных троллей.

В сериале "Кольца власти" эта локация также служила домом Харфутов – главных героев сериала. Скалы расположены на частной овцеводческой ферме, которая принадлежит семье Денизе в течение трех поколений.

Владельцы организовали экскурсии под названием Hairy Feet Waitomo, где посетители могут увидеть места съемки фильмов и сериалов и услышать интересные истории по производству.

Скалы Денизе в Вайтомо (фото: bbc.com)

Церковь Святого Эдварда: Стов-он-зе-Волд, Глостершир

Церковь Святого Эдварда в городке Стов-он-зе-Волд считается одним из источников вдохновения для Толкина. Ее северная дверь является одной из самых фотографируемых дверей в Великобритании, благодаря своей старинной конструкции с двумя тисовыми деревьями, фланкирующими вход.

Эта композиция напоминает двери Дурина из книг Толкина - тайный вход в город гномов Хазад-Дум. Хотя это место не было подтверждено автором, сходство между рисунками Толкина и этой дверью создало устойчивую теорию о связи с произведениями автора.

Церковь Святого Эдварда в Глостершире (фото: bbc.com)

Национальный парк Тейде: Тенерифе, Испания

Дикая пустыня Тенерифе с ее лунными пейзажами была выбрана для съемок сериала "Кольца власти". В сериале эти места стали частью таинственного королевства Рун, где обитает потерявший память маг и два хоббита.

Традиционно коренные жители Тенерифе, гуанчи, верили, что гора Тейде является входом в подземный мир, что делает ее идеальной локацией для съемок мест, наполненных темной магией и злом.

Парк является популярным туристическим направлением, и посетители могут подняться на вулкан или воспользоваться канатной дорогой для увлекательных пейзажей.

Гора Тейде на Тенерифе (фото: bbc.com)

Фиорланд: Южный остров, Новая Зеландия

Фиорланд на Южном острове Новой Зеландии - один из самых живописных и неприкосновенных уголков мира, поэтому он стал идеальным местом для съемок "Властелина колец".

Леса Фиорланда стали домом для гигантских энтов - говорящих деревьев, помогающих хоббитам в борьбе против темного волшебника Сарумана. Кроме того, здесь снимали сцены на реке Вайау, игравшей роль реки Андуин - одной из самых известных водных артерий Средиземья.

Фиорланд на Южном острове Новой Зеландии (фото: bbc.com)