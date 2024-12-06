5 самых громких разводов голливудских звезд в 2024-м

Мы уже вспоминали, кто из украинских звезд развелся в этом году , теперь рассказываем о голливудских знаменитостях, чьи отношения закончились разрывом в 2024-м.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

История отношений Бена Аффлека и Дженнифер Лопес похожа на американские горки. Они познакомились в 2002 году на съемках фильма «Джильи», и их экранный роман быстро перерос в реальный. Пара стала еще ближе, когда вместе снялись в клипе Лопес "Jenny From the Block".

Бен даже купил Джен кольцо с розовым бриллиантом за 1,5 миллиона долларов. Однако их свадьба в Санта-Монике была отменена за час до церемонии, а спустя два года Аффлек решил быть с Дженнифер Гарнер.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек (фото: Getty Images)

В 2021 году Бен и Дженнифер возобновили отношения, а в июле 2022 года они поженились. Но этот брак продлился всего два года: в 2024 году Лопес подала на развод без адвоката, указав дату расставания 26 апреля.

Cardi B и Offset

Под конец прошлого года стало известно, что Cardi B устала мириться с изменами своего мужа и выставила его из дома. Примечательно, что впервые рэперша подала на развод с Offset еще в 2020 году, однако тогда паре удалось сохранить отношения.

Cardi B и Offset (фото: instagram.com/iamcardib)

Однако в августе 2024 года, после семи лет брака, Cardi B снова подала документы на развод. Уже через месяц после этого у бывших супругов родилась общая дочь.

Лиза Боне и Джейсон Момоа

О разрыве этой пары стало известно еще в 2022 году, но официально их брак был завершен 9 июля 2024 года. Они начали отношения в 2005-м, а через 12 лет поженились. У пары двое детей: 17-летняя Лола и 15-летний Накоа-Вулф. Согласно информации, бракоразводный процесс прошел без конфликтов, и они быстро договорились о разделе совместно нажитого имущества.

Лиза Боне и Джейсон Момоа (фото: Getty Images)

Натали Портман и Бенжамен Мильпье

Летом 2023 года Натали Портман стало известно об измене ее мужа. Бенжамин Мильпье был зафиксирован папарацци на свидании с 25-летней экоактивисткой Камиллой Этьенн.

Бенжамен Мильпье (фото: instagram.com/benjaminmillepied)

Несмотря на попытки актрисы спасти брак, ситуацию исправить не удалось. В 2024 году пара официально разорвала отношения.

Натали Портман (фото: Википедия)

Айла Фишер и Саша Барон Коэн

Айла Фишер и Саша Барон Коэн сообщили о завершении своих отношений после 20 лет совместной жизни. Пара познакомилась в 2001 году на вечеринке в Австралии, обручилась в 2004-м и официально поженилась в 2010 году. За время брака у них родилось трое детей: дочери Олив (2007) и Элула (2010) и сын Монтгомери Мозес Брайан (2015).

Саша Барон Коэн и Айле Фишер (фото: instagram.com/sachabaroncohen)

В апреле 2024 года они обнародовали заявление в Instagram, отметив, что подали документы на развод еще в конце 2023 года.