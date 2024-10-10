5 самых дорогих сокровищ в истории, которые стоят миллиарды долларов и поражают воображение

Корабль "Сан-Хосе"

Сан-Хосе часто называют "Святым Граалем" затонувших кораблей. Этот испанский корабль затонул в 1708 году недалеко от Колумбии, следовав из Перу в Испанию. Корабль был загружен золотом, серебром и изумрудами.

Когда он приблизился к Картахене, столкнулся с британскими кораблями, что привело к ожесточенному сражению. Сан-Хосе взорвался и затонул, забрав с собой сокровища стоимостью около 20 миллиардов долларов.

В 2015 году специальный подводный робот обнаружил Сан-Хосе на глубине 2000 футов. Теперь правительство Колумбии планирует поднять артефакты из руин.

Корабль "Сан-Хосе" (изображение: Википедия)

Проект "Черный Лебедь"

Еще одним значительным открытием в Атлантическом океане стала находка корабля Nuestra Señora de las Mercedes, обнаруженная компанией Odyssey Marine Exploration в 2007 году недалеко от Португалии.

Корабль затонул в 1804 году, был загружен золотыми и серебряными монетами общим весом около 17 тонн. Находка получила название "Проект Черный Лебедь".

Эта находка повлекла за собой огромную юридическую борьбу между компанией Odyssey и испанским правительством, утверждавшим, что сокровища принадлежат Испании.

Монеты из Nuestra Señora de las Mercedes (фото: Википедия)

Сокровища Шроды

Сокровища Шроды были найдены в 1980-х годах в городе Шрода Сленска, Польша, во время строительных работ.

Это средневековое сокровище содержит более трех тысяч предметов, таких как серебряные и золотые монеты, золотые украшения, королевские предметы и драгоценные камни, датируемые примерно серединой XIV века. Его стоимость составляет около 120 миллионов долларов.

Сокровище было обнаружено в два этапа: сначала в 1985 году, а затем в 1988 году. К сожалению, многие предметы были разграблены до того, как археологи смогли защитить место. Несмотря на это, многие артефакты были спасены и хранятся в Национальном музее во Вроцлаве и Региональном музее в Шроде Сленской.

Корона из кладов Шроды (фото: Википедия)

Золотые динары Фатимидов

В 2015 году дайвер по имени Цвика Файер совершил неожиданное открытие у побережья Кесарии в Израиле. Он обнаружил коллекцию средневековых арабских золотых монет, принадлежавших периоду Фатимидского халифата (909-1171 годы нашей эры).

Это открытие может стать самым большим запасом золота, найденным в Восточном Средиземноморье.

Сначала Файер думал, что монеты являются игрушечными, но на самом деле он наткнулся на около 2000 настоящих золотых динаров. Позже подразделение морской археологии Израильской управы древностей обнаружило еще 1000 монет в этой же местности.

Это сделало общую находку значительно больше, чем любой другой известный запас золота в Израиле.

Динары Фатимидов (фото: Википедия)

Храм Подманабхасвами

Центральный храм Падманабхасвами в южном индийском штате Керала в 2011 году оказался хранилищем величайшего клада в истории человечества. По предварительным данным, здесь сохраняются ценности в сумме 22 миллиарда долларов.

Телохранители храма Падманабхасвами, построенного в честь бога Вишну, заполняли шесть подземных хранилищ храма пожертвованиями с XIV века. В XVIII веке правитель решил замуровать тайники. О них знали британские колонизаторы, но не стали беспокоить Вишну.

Сразу привлекает внимание статуя Вишну, отлитая из золота и украшенная бриллиантами и изумрудами, высотой 1,2 метра (стоимость - 112 миллионов долларов). Также в хранилищах были блюда, инкрустированные драгоценными камнями, 5-метровая золотая цепь весом 10 кг и "холст" из золота на 36 кг.

Повсеместно стояли мешки весом по 35 кг с бриллиантами, рубинами и сапфирами, мешки с золотыми и серебряными монетами общим весом в 1 тонну.

Золотая статуя Вишну (фото: Википедия)