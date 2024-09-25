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8 самых дорогих монет в мире, которые стоят миллионы долларов: как они выглядят

Среда 25 сентября 2024 10:00
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8 самых дорогих монет в мире, которые стоят миллионы долларов: как они выглядят Многие нумизматы готовы отдать миллионы долларов за уникальные монеты (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Редкие монеты почти не имеют верхних пределов по своей цене. Коллекционеры готовы платить за них миллионы долларов в прямом смысле слова. Узнайте, какие 8 уникальных монет продаются за невероятные деньги.

РБК-Украина со ссылкой на материал сайта GOBankingRates рассказывает о самых дорогих нумизматических раритетах в мире.

Серебряный доллар "Flowing Hair" 1794 года

Отчеканенный в 1794 и 1795 годах, этот редкий серебряный доллар является одной из самых дорогих монет в мире. Он был создан на основе испанского доллара, что подтверждается его размером и весом.

На сегодняшний день осталось около 150-200 таких монет. Ее первоначальная стоимость составила $1, но теперь она оценивается в $7,750,000.

8 самых дорогих монет в мире, которые стоят миллионы долларов: как они выглядятСеребряный доллар "Flowing Hair" в 1794 году (фото: скриншот pcgs.com)

Двойной орел Saint-Gaudens 1933

Первоначально было изготовлено примерно 445,500 монет "Двойной орел Saint-Gaudens", но они никогда не попали в обращение. Сейчас известно только о 13 существующих монетах, одна из которых находится в частной собственности.

Монета 1933 года является, пожалуй, самой редкой и желанной среди всех остальных. Единственная частная монета принадлежит Стюарту Вайцману, ее стоимость оценивается в $7,500,000, в то время как начальная цена составляла $20.

8 самых дорогих монет в мире, которые стоят миллионы долларов: как они выглядятДвойной орёл Saint-Gaudens в 1933 году (фото: скриншот coinvalues.com)

Никель "Liberty Head" 1913 года

Осталось всего пять известных монет никеля "Liberty Head", что делает их чрезвычайно редкими и желанными среди коллекционеров. Каждая из этих монет носит имена коллекционеров, владевших ими: Norweb, Eliasberg, Walton, McDermott и Olsen.

Эти монеты официально не существуют в реестре Монетного двора США, но это не мешает им быть очень ценными. Они оцениваются примерно в $4,750,000.

8 самых дорогих монет в мире, которые стоят миллионы долларов: как они выглядятНикель "Liberty Head" в 1913 году (фото: скриншот pcgs.com)

Серебряный доллар 1804 года - оригинал, Класс I

Несмотря на свое название эти редкие монеты были выпущены не ранее 1834 года. Существует три разных класса этих монет, каждый из которых имеет свои отличия.

К примеру, монеты Класса I имеют надпись на краях, но не имеют следов ржавчины. Класс II имеет гладкие края, а Класс III - надпись на краях и следы ржавчины. Сейчас известно о восьми монетах Класса I, одной монете Класса II и шести монетах Класса III.

Эта редкая монета оценивается в $6,750,000.

8 самых дорогих монет в мире, которые стоят миллионы долларов: как они выглядятСеребряный доллар 1804 года - оригинал, Класс I (фото: скриншот pcgs.com)

Брашерская золотая монета с орлом 1787

Эти редкие монеты имеют инициалы "EB" на груди орла - это знак Эфраима Брашера. Сегодня осталось всего несколько таких монет.

Первоначальная стоимость этой монеты составила $15, а в 2011 году одна из них была продана за $7.4 миллиона. Другая версия этой монеты была продана за $2,415,000 в 2005 году.

8 самых дорогих монет в мире, которые стоят миллионы долларов: как они выглядятБрашерская золотая монета с орлом 1787 года (фото: скриншот pcgs.com)

Золотой динар Омейядов 723 года

Этот золотой динар Омейядов, стоимость которого превышает $6 миллионов, чрезвычайно редок и желателен среди коллекционеров монет по всему миру. Осталось примерно дюжина этих монет, что является значительным количеством для монеты старше 1300 лет.

Начальная цена этой исламской золотой монеты неизвестна.

8 самых дорогих монет в мире, которые стоят миллионы долларов: как они выглядятЗолотой динар Омейядов в 723 году (фото: скриншот coinworld.com)

Дайм "Barber" 1894-S

Дайм "Barber" 1894-S поначалу стоил, как можно догадаться, всего $0.10. Но сейчас эта таинственная монета стоит гораздо больше. Она была продана на аукционе за $1,440,000 в 2020 году.

Было выпущено всего 24 таких монеты, но теперь осталось только девять.

8 самых дорогих монет в мире, которые стоят миллионы долларов: как они выглядятДайм Barber 1894-S (фото: скриншот pcgs.com)

Золотая монета "Liberty" 1849 года

Отчеканенная в 1849 году, эта редкая золотая монета также принадлежит клубу миллионеров. Изготовленная из 90% золота и 10% меди, она весит не более 33 граммов. Ее стоимость оценивается примерно в $15 миллионов.

8 самых дорогих монет в мире, которые стоят миллионы долларов: как они выглядятЗолотая монета "Liberty" 1849 года (фото: скриншот pcgs.com)

Раньше мы писали, какие советские фарфоровые статуэтки очень дорого стоят сегодня.

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