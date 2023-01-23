Как улучшить домашний интернет: простые способы увеличить скорость Wi-Fi

Если домашний интернет через Wi-Fi подтормаживает и снижение скорости приводит к досадным зависаниям при серфинге в сети, работе или учебе онлайн, нет необходимости бросаться на поиск нового провайдера. Улучшить сигнал можно с помощью простых манипуляций.

Есть простые, но действенные советы, как увеличить скорости вашего Wi-Fi дома, чтобы устройства имели нужное соединение.

Поместите маршрутизатор на открытое место

Лучше переместить роутер как можно ближе к гаджетам, которым требуется быстрое подключение, в идеале держать его в прямой видимости. Так, твердые стены, металл и громоздкая мебель существенно ослабляют сигнал, поэтому желательно поставить маршрутизатор над полом и на открытом пространстве.

Если вы живете в частном двухэтажном здании, то маршрутизатор уместно переставить повыше, чтобы обеспечить лучший сигнал для устройств этажом выше.

Толстые стены представляют собой особую проблему для сигналов, которые использует Wi-Fi, поэтому старайтесь не размещать маршрутизаторы рядом с ними.

Также обратите внимание, что если роутер находится возле окна или рядом со стеной, за которой живут соседи, то половина сигнала будет передаваться наружу, соответственно скорость интернета по Wi-Fi не будет полной для вас.

Смените канал

Попробуйте изменить канал или диапазон вашего роутера, по которому он передает интернет устройствам. Это может повлиять на вашу скорость, особенно если помещении несколько человек используют Wi-Fi одновременно и все находятся на одном и том же.

Вам нужно будет выяснить, как изменить канал на вашем конкретном маршрутизаторе: это часто находится в меню администратора, доступ к которому часто осуществляется путем подключения кабеля Ethernet к маршрутизатору, использования браузера и ввода адреса 192.168.1.1, или 192.168.0.1.

Каналы, которые характеризуются минимумом помех, являются 1, 6 или 11 (остальные перекрываются). Многие маршрутизаторы автоматически устанавливаются на 6, поэтому попробуйте 1 или 11 и проверьте, улучшится ли ваша скорость.

Покрутите антенны

Антенны на вашем маршрутизаторе также могут помочь усилить сигнал. Все они, как правило, вещают "боком", то есть под углом 90 градусов к тому, в какую сторону направлены.

Таким образом, для одноэтажной квартиры лучше оставить их вертикально, чтобы сигнал распространялся в стороны. А если вы находитесь в многоэтажном доме, оставьте одну антенну вертикально и другую горизонтально.