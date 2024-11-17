7 сериалов от Apple TV, от которых вы будете в восторге. Сюжеты на любой вкус
Если вы ищете интересный сериал, обратите внимание на ленты выпускаемые Apple TV+. Сюжетов и вариантов - множество.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 интересных сериалов, которые стоит посмотреть.
"Ради сестры"
Как понятно из названия, сюжет строится вокруг сестер, которых в этом сериале целых пять. Они остались без родителей, а потому взрослели вместе. И каждая из них пообещала, что всегда будет поддерживать всех сестер. Впрочем, потом это сыграет с ними очень злую шутку.
"Разрыв"
Этот сериал заставит вас затаить дыхание. В нем мужчина решается полностью "разделить" свою жизнь на две части - работа и личное. И это делается хирургическим путем, когда ученые отделяют одни воспоминания от других. Чем это закончится?
"Создать семью"
Интересный и одновременно трогательный сюжет расскажет о молодой паре, которая не может завести детей. Поэтому мужчина и женщина решат усыновить ребенка, хотя даже не подозревали, какие приключения их будут ждать.
"Пять дней в больнице"
Жуткий и реалистичный сериал, снятый по книге, вас не разочарует. Вас ждет история о больнице, которая оказывается в эпицентре ужасного урагана. И пока спасатели делают свое дело, медикам приходится бороться за жизнь всех пациентов.
"Шмигадун!"
Смешной и веселый, легкий и интересный - музыкальная комедия поможет вам забыть обо всем плохом и полностью погрузиться в мир приключений. Сюжет построен так, что вы будете постоянно удивляться и даже не угадаете, чем все закончится.
"Платоническая любовь"
А этот сериал заставит вас хохотать. Главные герои - бывшие одноклассники, которых снова сводит судьба, когда они уже взрослые. Но мужчина и женщина шли очень разными путями, а потому сейчас им будет непросто найти общий язык, хотя и не обойдется без романтики.
"Мозгоправ по соседству" (Терапия без границ)
В центре сюжета - психиатр, который использовал своих пациентов, чтобы набивать деньгами кошелек. Вы увидете, как мужчина манипулировал и выманивал все, что ему вздумается. И это вас поразит.
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