5 міні-серіалів, які стануть вашими улюбленими. Від сюжетів на шкірі сироти

Якщо ви у пошуках цікавої історії, яку можна подивитися за вечір або на вихідних, вам чудово підійдуть міні-серіали. Сюжети бувають настільки цікавими, що від них майже неможливо відірватися.

"Опівнічна меса"

Цей трилер не залишить байдужими всіх, хто любить містичні історії та дуже заплутані сюжети. На віддаленому острові починають відбуватися дуже дивні події, все змінюється одразу після того, як туди приїхав молодий пастор. Чи винен він у тому, що коїться?

"Найгучніший голос"

Міні-серіал розповість про чоловіка, якому вдалося побудувати фантастичну кар'єру. Йдеться про Роджера Ейлса - він став одним із засновників Fox News. Вам буде цікаво подивитися, як проста людина досягає успіху й при цьому вперто бореться за право на власну думку. Але чи є в нього секрети?

"Мілдред Пірс"

В центрі сюжету - жінка, яка жила з чоловіком-тираном. Від нього вона народила двох дітей та багато років жила у пеклі, яке той влаштував. Потім головна героїня наважується на втечу, але життя з дітьми та без грошей дуже нелегко. Чи впорається вона з цим?

"І не лишилось жодного"

Ще одна містична історія, в якій 8 незнайомців опиняться на острові. Туди їх запрошують не просто так. Усі гості стануть підозрюваними, але "судити" їх буде жахливий кат. Хто насправді винен?

"Дика річка" (Севідж Рівер)

А цей кримінальний трилер розповість про дівчину, яка провела усю молодість в тюрмі. Потім вона повернеться до маленького містечка, аби спробувати розпочати все з чистого аркуша. Втім, ніхто не хоче забувати про її минуле. Чи зможе головна героїня знайти шанс на нове життя?