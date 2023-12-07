5 шагов, которые помогут вам правильно изменить свое питание без стресса
Смена питания - это большой психологический стресс и нагрузка для вашего организма. А формирование привычки правильного питания - это процесс, требующий времени и усилий.
Какие пять шагов помогут вам правильно изменить свое питание без стресса, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение диетолога Ольги Безуглой в Instagram.
Планирование питания
Составляйте еженедельное меню и списки покупок, которые включают в себя здоровые ингредиенты. Планируя свои приемы пищи, вы избежите импульсивных покупок нездоровых продуктов и переедания.
Постепенные изменения
Добавляйте изменения в свой рацион постепенно. К примеру, начните с отказа от сладких газированных напитков, заменяя их водой или травяными чаями, затем постепенно добавьте больше овощей и фруктов к каждому приему пищи.
Здоровые заменители
Найдите здоровые альтернативы любимым блюдам. Если вы любите чипсы, попробуйте вместо них хрустящие овощи с хумусом. Если у вас есть слабость к сладкому, выбирайте натуральные источники сладостей, таких как фрукты или темный шоколад.
Слушайте свой организм
Научитесь распознавать чувство голода и сытости. Вместо того чтобы есть по графику или стресс, старайтесь есть тогда, когда вы действительно голодны, и останавливаться, когда чувствуете, что наелись.
Поддержка и подотчетность
Поделитесь своими целями с друзьями или членами семьи, которые могут оказать поддержку и помочь вам отвечать за соблюдение здоровых привычек. Можно вести дневник питания, чтобы отслеживать свой прогресс.
"Помните, что формирование привычек - это процесс, и могут понадобиться недели или даже месяцы, чтобы новое поведение стало частью вашей повседневной жизни. Будьте терпеливы и прощайте себе возможные отступления, фокусируясь на постоянном прогрессе, а не на совершенстве", - советует специалист.
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