Какие овощи обязательно должны есть дети зимой, чтобы не болеть
Здоровое питание помогает ребенку полноценно развиваться и противостоять болезням, особенно в зимний период. Согласно советам по питанию, 50% тарелки должны занимать фрукты, овощи и зелень. В летний сезон это немного проще, а зимой фрукты и овощи преимущественно парниковые или привезенные из других стран.
Какие же овощи должны есть дети зимой, чтобы не болеть, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) по ссылке на сообщение нутрициолога Ирину Наконечную в Instagram.
Специалист отмечает, что многие жалуются, что зимой большинство овощей-фруктов "пластмассовые", поэтому фактически есть можно только одну капусту. Но она назвала целый список полезных продуктов, которые можно давать зимой ребенку.
Свежие:
- капуста (белокочанная, синяя (красная), цветная, брюссельская, брокколи, савойская, пекинская)
- морковь
- свекла
- тыква
- сельдерей (стебли и зелень, в том числе)
- батат
- топинамбур
- редька (черная, красная, дайкон)
Квашение и соление:
Детям до года под запретом квашения и соления именно из-за наличия соли
- капуста
- баклажаны
- помидоры
- огурцы
- морская капуста
- яблоки
Свежезамороженные овощи и миксы:
- кукуруза
- горох
- перец
- грибы
- брокколи, цветная капуста
- морковь
- и миксы из них
"Ну и о зелени не забывайте. Она всегда есть на полках магазинов и рынков, как и все овощи, в принципе. И если вам захочется съесть среди зимы свежий помидор или огурец, не отказывайте себе в удовольствии. Поверьте, зимой они такие же "химические", как и летом, а большая стоимость из-за дорогостоящих энергоресурсов и логистики", - советует Ирина Наконечная.
Раньше мы писали о том, можно ли давать детям грибы и какие.
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