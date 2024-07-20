5 лучших недорогих и удобных смартфонов для пожилых людей

В мире современных технологий смартфоны стали неотъемлемой частью повседневной жизни, включая и пожилых людей. Для пенсионеров выбор подходящего смартфона может стать непростой задачей, учитывая бюджет и потребности.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает про 5 бюджетных смартфонов, которые можно купить пенсионерам.

Xiaomi Redmi 9A

Цена: от 3 000 гривен

Xiaomi Redmi 9A - это один из самых популярных бюджетных смартфонов на украинском рынке. Он предлагает большой экран, хорошую автономность и простой интерфейс, что делает его отличным выбором для пенсионеров.

Телефон оснащен батареей емкостью 5 000 мА/ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Устройство также имеет простой и интуитивно понятный интерфейс MIUI, что упрощает использование смартфона для пожилых людей.

Xiaomi Redmi 9A

Realme C11

Цена: от 4 000 гривен

Realme C11 - еще один достойный вариант, который сочетает в себе доступную цену и хорошую функциональность. Он предлагает большой дисплей и долгую работу от батареи.

Телефон имеет батарею на 5 000 мА/ч и 6.5-дюймовый экран, что делает его удобным для просмотра видео и чтения. Смартфон работает на базе процессора MediaTek Helio G35, обеспечивая плавную работу для повседневных задач.

Realme C11

Samsung Galaxy A02

Цена: от 5 000 гривен

Samsung Galaxy A02 - это вариант для тех, кто предпочитает известные бренды. Этот смартфон сочетает в себе качество Samsung и доступную цену.

Телефон обладает емким аккумулятором на 5000 мА/ч и 6.5-дюймовым HD+ дисплеем. Простота интерфейса One UI делает его удобным для использования пенсионерами.

Samsung Galaxy A02

Nokia 1.4

Цена: 3 399 гривен

Nokia 1.4 - это смартфон, который предлагает чистый Android и длительную поддержку обновлений, что особенно важно для пользователей, которые не хотят часто менять устройства.

Телефон оснащен батареей на 4 000 мА/ч и 6.52-дюймовым дисплеем. Смартфон работает на базе Android One, что обеспечивает быстрое получение обновлений и безопасность системы.

Nokia 1.4

Huawei Y5p

Цена: 2 399 гривен

Huawei Y5p - это компактный и легкий смартфон, который подойдет для тех, кто ищет простой и надежный аппарат.

Телефон имеет 5.45-дюймовый экран и батарею на 3 020 мА/ч. Смартфон оснащен простым интерфейсом EMUI и предлагает базовые функции, необходимые для повседневного использования.

Huawei Y5p