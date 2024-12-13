5 коротких и очень интересных сериалов, которые можно "проглотить" за одни выходные

"Покерфейс"

Сериал расскажет о девушке, которая буквально за секунду может определить, честны ли с ней ее собеседники. Это может казаться настоящим даром свыше, но порой такая способность приводит к проблемам. И потому главная героиня решает найти применение своему таланту, чтобы помочь людям.

"Прошлой ночью в Треморе"

Необычный мини-сериал расскажет о пианисте, которого бьет молнией. После этого его жизнь, которая была наполнена несчастьем, кардинально меняется, но не в лучшую сторону. Мужчина начинает видеть события из будущего и понимает, что его близкие в большой опасности.

"Черная птица"

Криминальный мини-сериал расскажет об наркоторговце, который начинает сотрудничать с ФБР. Ему поручают важное дело - допросить и узнать важную информацию об убийце. Для этого ему придется втереться к нему в доверие. И главным героем окажется именно тот, кого пытаются обмануть.

"11.22.63"

Сериал по мотивам романа Стивена Кинга заставит вас затаить дыхание. В центре сюжета - обычный учитель английского языка. И он должен вернуться в прошлое, чтобы предотвратить убийство Кеннеди. Удастся ли ему спасти будущее?

"Захваченный рейс"

А этот мини-сериал пощекочет вам нервы. В нем вы не увидите смешных сцен, а будете находиться в напряжении до самого конца. Опытный переговорщик случайно окажется на борту самолета, который захватили террористы. И ему придется спасать не только окружающих, а еще и самого себя.