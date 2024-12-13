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5 коротких і дуже цікавих серіалів, які можна "проковтнути" за одні вихідні

Що подивитися з дівчиною (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Якщо ви шукаєте цікавий серіал на вихідні, то зверніть свою увагу на історії з одним сезоном. Такі варіанти чудово підійдуть тим, хто хоче переглянути все від початку і до кінця всього за кілька вечорів.

РБК-Україна (проект Styler) зібрало для вас 5 міні-серіалів, які чудово підійдуть для вихідних.

"Покерфейс"

Серіал розповість про дівчину, яка буквально за секунду може визначити, чи чесні з нею її співрозмовники. Це може здаватися справжнім даром згори, але часом така здатність призводить до проблем. І тому головна героїня вирішує знайти застосування своєму таланту, щоб допомогти людям.

 

"Минулої ночі в Треморі"

Незвичайний міні-серіал розповість про піаніста, якого б'є блискавкою. Після цього його життя, яке було сповнене нещастям, кардинально змінюється, але не в кращий бік. Чоловік починає бачити події з майбутнього і розуміє, що його близькі у великій небезпеці.

 

"Чорний птах"

Кримінальний міні-серіал розповість про наркоторговця, який починає співпрацювати з ФБР. Йому доручають важливу справу - допитати та дізнатися важливу інформацію про вбивцю. Для цього йому доведеться втертися до нього в довіру. І головним героєм виявиться саме той, кого намагаються обдурити.

 

"11.22.63"

Серіал за мотивами роману Стівена Кінга змусить вас затамувати подих. У центрі сюжету - звичайний учитель англійської мови. І він має повернутися в минуле, щоб запобігти вбивству Кеннеді. Чи вдасться йому врятувати майбутнє?

 

"Захоплений рейс"

А цей міні-серіал полоскоче вам нерви. У ньому ви не побачите смішних сцен, а перебуватимете в напрузі до самого кінця. Досвідчений парламентер випадково опиниться на борту літака, який захопили терористи. І йому доведеться рятувати не тільки оточуючих, а ще й самого себе.

 

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