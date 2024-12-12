7 фильмов, которые невозможно смотреть без улыбки. Культовые рождественские комедии для уютного вечера
Уже скоро Рождество и Новый год, и если вы хотите хоть как-то поднять себе настроение - посмотрите теплые и трогательные комедии, которые напомнят об атмосфере праздников. Такие ленты уже считаются культовыми.
РБК-Украина (проект Styler) собрало для вас 7 комедий про Рождество и Новый год, которые стоит пересмотреть.
"Отпуск по обмену"
Легкая и атмосферная комедия расскажет о двух женщинах, которые невероятно устали от своей обычной жизни. И поэтому они решаются на очень смелый эксперимент. Главные героини обмениваются домами на праздники, но даже не подозревают, какие приключения их ждут.
"Привет семье"
А этот фильм не только заставит улыбаться. Определенные сцены настолько реалистичные и жизненные, что могут поразить. В центре сюжета - женщина, которая знакомится с мужчиной, но потом она понимает, что вместе с избранником она получает еще и "дополнительную" семью. И найти общий язык с новыми родственниками очень трудно.
"Интуиция"
В этом ромкоме мужчина и женщина случайно встречаются накануне Рождества в огромном городе. Но они решили проверить судьбу. Впрочем, шутки с любовью и Вселенной иногда приводят к очень неожиданным последствиям.
"Замерзшая из Майами"
Комедия о Рождестве и любви станет отличным вариантом для всех, у кого нет настроения. В центре сюжета - уверенная в себе женщина, которой придется переехать из теплого Майами в маленький и серый городок. И там ее едва ли кто-то ждал.
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"Дневник Бриджит Джонс"
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