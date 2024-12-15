5 самых модных трендов новогоднего декора 2024 года

Рождественский декор - это возможность раскрыть свой вкус и создать особую атмосферу. От традиционных до современных решений - этот праздник предлагает множество вариантов для творчества.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на материал издания Country Living собрало 5 основных тенденций декора, которые легко впишутся в ваш интерьер и принесут настоящее праздничное тепло.

Праздник лент и бантов

Ни одно украшение не ассоциируется с Рождеством так, как ленты. Благодаря современным интерпретациям банты стали популярными во всем - от декора столов до елочных украшений.

Их универсальность позволяет использовать как большие банты, заменяющие верхушку елки, так и маленькие, которыми можно украсить подсвечники или бокалы.

Для более современного вида экспериментируйте с пропорциями - делайте меньшие петельки и оставляйте длинные кончики. Вместо глянцевых лент выбирайте бархат с необработанными краями, который придаст вашему декору естественный вид.

Ленты и банты лучше "дождя" (фото: Freepik.com)

Нетрадиционные цветовые сочетания

Рождество больше не ограничивается красным и зеленым. Сегодня модно использовать цвета, которые дарят радость именно вам. К примеру, комбинация бордового и розового создает свежий и элегантный вид, а добавление синих или маруновых акцентов придает глубины традиционным цветам.

Нетрадиционные цвета позволяют играть с разными текстурами и принтами. Добавьте неожиданные цветочные узоры в красно-зеленый декор, чтобы придать ему новизны. Это способ сохранить классический вид, но с особой изюминкой, которая сделает ваш интерьер уникальным.

Новогодние цвета – это не только красный и зеленый (фото: Freepik.com)

Ручная работа: бумажные украшения

Ручной труд возвращает нас к источникам рождественских традиций. Бумажные цепочки, вырезанные снежинки или праздничные открытки - это простой способ прибавить праздничное настроение. Их легко сделать из подручных материалов, таких как остатки обоев или цветной бумаги.

Такие украшения не только экономичны, но и дарят тепло домашнему уюту. Они напоминают традиции прошлого и создают атмосферу, которую нельзя купить в магазине. К тому же это отличная возможность провести время с детьми по совместному творчеству.

Создавать украшения из бумаги - увлекательное праздничное хобби (фото: Freepik.com)

Ностальгический шарм

Рождество - это всегда время воспоминаний и традиций. Использование семейных реликвий, таких как старинные украшения или бабушкины тарелки, придает празднику особое значение. Елка может стать своеобразным альбомом воспоминаний, где каждое украшение рассказывает свою историю.

Интересно смотрится декор с использованием рамок с фотографиями, напоминающими о важных моментах жизни. Это не только оригинальный элемент интерьера, но и способ сохранить память о счастливых временах. В таких мелочах – настоящий дух Рождества, объединяющий семью.

Сохраняйте старые украшения и добавляйте новые, создавая уникальную коллекцию, которая будет радовать вас каждый год. Это способ сделать Рождество личным и наполнить его теплыми эмоциями.

Старинные праздничные украшения привносят дух традиции (фото: Freepik.com)

Елки в каждой комнате

Одной елки уже мало для создания рождественского настроения. Сегодня модно украшать праздничными деревьями разные комнаты. Маленькие елки в ванной или на кухне добавляют неожиданный уют и превращают дом в настоящую рождественскую сказку.

Декорируя дополнительные елки, можно экспериментировать по темам. Например, в детской комнате украсьте дерево игрушками, которые подходят малышам, а на кухне используйте съедобные элементы, такие как сушеные апельсины или палочки корицы. Это создает интересную и гармоничную атмосферу.

Две елки лучше одной (фото: Freepik.com)