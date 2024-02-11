5 полезных советов, которые помогают предотвратить появление ржавчины на машине зимой

Регулярно мойте ходовую часть

Зимой дороги посыпают солью, попадая в разные уголки авто, она способна навредить машине. Именно поэтому эксперты советуют по меньшей мере раз в две недели очищать автомобиль на мойке, особенно ходовую часть, поскольку это помогает вымыть соль из днища автомобиля.

Как правило, ржавчина начинается, когда соленая вода и грязь попадают в места, которые обычно не моются или не могут полностью высохнуть.

Используйте воск

Опытные автомобилисты отмечают, что покрытие авто воском защищает его от ультрафиолетовых лучей летом, а зимой предотвращает коррозию. В холодное время наносить воск советуют каждые три месяца.

Взбивайте снег и грязь с авто

Если нет возможности отвезти машину на автомойку в течение определенного времени, нужно хотя бы регулярно сбивать снег, грязь и остатки соли, которые оседают на машине, а часто это все еще замерзает.

Держите днище авто в чистоте

Следует регулярно осматривать днище авто. Есть специальные продукты, которые можно использовать для его ухода, чтобы предотвратить его коррозию. На днище разбрызгивают специальную жидкость, которая имеет восковое покрытие, противостоящее воде и соли.

Перед началом зимы водителям следует опрыскать раму или подрамник, внутренние края крыла или любое другое место, где может попасть соль. Помните, что трещины хуже всего задерживают соленую воду. Внимательно осмотрите их и сбрызните жидкостью. Если не успели провести процедуру до начала сезона, то сделайте ее как только будет возможность.

Осматривайте машину изнутри

Зимой соль со снегом могут попадать и в салон авто. Если не очищать коврики, то она может спровоцировать коррозию пола. Именно поэтому лучше всего зимой использовать резиновые коврики, которые не позволяют влаге просачиваться в днище. Также важно их регулярно очищать от песка, болота, грязи и желательно не оставлять коврики влажными.