5 корисних порад, які допомагають запобігти появі іржі на машині взимку

Регулярно мийте ходову частину

Взимку дороги посипають сіллю, потрапляючи у різні закутки авто, вона здатна нашкодити машині. Саме тому експерти радять щонайменше раз на два тижні очищувати автомобіль на автомийці, особливу ходову частину, оскільки це допомагає вимити сіль з днища автомобіля.

Як правило, іржа починається, коли солона вода та бруд потрапляють у місця, які зазвичай не миються або не можуть повністю висохнути.

Застосовуйте віск

Досвідчені автомобілісти наголошують, що покриття авто воском захищає його від ультрафіолетових променів влітку, а взимку запобігає корозії. У холодні пору наносити віск радять кожних три місяці.

Збивайте сніг та бруд з авто

Якщо немає можливості відвезти машину на автомийку протягом певного часу, треба хоча б регулярно збивати сніг, бруд та залишки солі, які осідають на машині, а часто це все ще й замерзає.

Тримайте днище авто в чистоті

Варто регулярно оглядати днище авто. Є спеціальні продукти, які можна використовувати для його догляду, щоб запобігти його корозії. На днище розбризкують спеціальну рідину, яка має напівпостійне воскове покриття, яке протистоїть воді та солі.

Перед початком зими водіям варто обприскати раму або підрамник, внутрішні краї крила або будь-яке інше місце, де може потрапити сіль. Пам’ятайте, що тріщини найгірше затримують солону воду. Уважно огляньте їх і збризніть рідиною. Якщо не встигли провести процедуру до початку сезону, то зробіть її, як тільки буде можливість.

Оглядайте машину зсередини

Взимку сіль зі снігом можуть потрапляти і в салон авто. Якщо не очищувати килимки, то вона може спровокувати корозію "підлоги". Тому найкраще взимку використовувати гумові килимки, які не дозволяють волозі просочуватись у днище. Також важливо їх регулярно очищувати від піску, болота, бруду і бажано не залишати килимки вологими.