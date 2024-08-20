5 книг для тех, кто устал быть наемным работником

Устали от работы на кого-то и хотите наконец-то изменить свою жизнь и создать собственный бизнес? Тогда вам точно нужно прочесть много литературы и перенять опыт уже успешных людей.

РБК-Украина (проект Styler) и #книголав подготовили подборку из 5 изданий, которые помогут найти путь к финансовой независимости и станут пошаговой инструкцией в мире возможностей и личного профессионального роста. От советов опытных предпринимателей до мотивационных историй - каждая книга поможет найти вдохновение и получить необходимые знания для кардинальных перемен в карьере.

В чем секрет феноменального успеха Warner Bros., Marvel Entertainment и NFL, а также таких звезд, как Jay-Z, Lady Gaga и LeBron James? Какие стратегии используют лидеры на телевидении, в кино, музыке, издательском деле и спорте?

В этой книге Анита Эльберс, эксперт Гарвардской бизнес-школы по индустрии развлечений, объясняет важную правду о жесткой конкуренции в мире бизнеса вокруг блокбастеров - фильмов, телевизионных шоу, песен и книг, производство и сбыт которых чрезвычайно дороги. Автор рассказывает, почему руководители индустрии развлечений часто тратят сумасшедшие деньги на поиски следующего блокбастера, почему суперзвездам платят невероятные гонорары и какие цифровые технологии меняют ландшафт развлечений.

Книга будет интересна и полезна даже для тех, кто раньше не интересовался этой сферой.

Обложка книги

Эта книга от украинской предпринимательницы - о том, как выстроить свою бизнес-модель, как исследовать целевые аудитории и как с ними работать, как обращаться в кризисных ситуациях и, наконец, как смаковать результаты.

В то же время это очень откровенный рассказ, полный юмора, вдохновения и искренности. Александра Фидкевич рассказывает не только об успехах, но и о трудностях, делится историями закулисья, которые открывают весь процесс создания бизнеса на творчестве.

Обложка книги

Как найти энергию и время для новых идей? Почему кому-то из нас удается привлекать успех, а другим - нет? Что является залогом достижения сверхцели?

Известный финансовый консультант Лерри Вайдел отвечает на эти вопросы, используя опыты миллионеров, спортсменов и супербизнесменов. Это не абстрактные размышления об успехе, а сугубо конкретные советы, помогающие раскрыть свой потенциал.

Обложка книги

Оказывается, не все грандиозные идеи и предпринимательские изобретения из Кремниевой долины. Они приходят также с многолюдных улиц Шэньчжэня, из затопленных прибрежных городов Тайланда и даже из сомалийских тюрем.

Эта книга об уникальных людях, которые двигают мир, однако остаются никому не известными. Это новаторы-мятежники: пираты, компьютерные хакеры, пранкстеры и бывшие лидеры уличных банд. В отличие от стандартных предпринимателей, они демонстрируют отличную изобретательность, используют первопроходные оригинальные методы и воплощают необычные, но продуктивные практики.

Как же трудятся эти неизвестные мечтатели? Откуда черпают свои идеи и как их реализуют? И как мы можем использовать их опыт и знания для развития современной экономики?

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"Абсолютная ответственность: уроки лидерства от "морских котиков" - бестселлер о принципах лидерства в условиях непредсказуемых изменений.

Авторы книги - бывшие американские военные Джоко Виллинк и Лейф Бэбин, чей опыт помог людям по всему миру научиться управлять компаниями, получить повышение, занять лучшую должность и достичь поставленных целей. Они обосновывают, что принципы, благодаря которым "морские котики" побеждали в бою, можно применить и в работе. Здесь также основные принципы успешного управления компанией, такие как дисциплина, определение приоритетов и эффективное планирование удачных стратегий.

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