5 книг для уютных зимних вечеров, которые утешат и поддержат

Обложка "Аріадна"

Пересказ давних мифов глазами женщин сегодня переживает настоящий бум! "Цирцея" Меделин Миллер, "Страсти Олимпа" Рэйчел Снайт, "Ловец океана" Владимира Ермоленко - эти романы превратили знакомые легенды в увлекательные истории о судьбе, любви и выборе. И теперь к этой яркой коллекции присоединяется новинка - "Аріадна" Дженнифер Сейнт, впервые переведенная на украинский.

Это история о царевне Крита, которая живет во дворце Кносса, где под землей скрывается Минотавр - ее брат и проклятие всей семьи. Когда к острову прибывает Тесей, чтобы преодолеть чудовище, Ариадна рискует всем, выбирая любовь и свободу. Но действительно ли Тесей станет ее спасением?

Обложка "Юга. Залізниця"

Дебютный роман Югани Аго, опубликованный в 1884 году, стал классикой финской литературы. Это история о супругах Матти и Лийсе, жителях отдаленного села, чья жизнь сменяется новостью о строительстве железной дороги. Через снежные просторы Финляндии они отправляются увидеть это техническое изобретение своими глазами, и это путешествие становится для них открытием нового мира.

Роман мастерски сочетает юмор, атмосферу финской зимы и глубокое понимание человеческой природы. "Железная дорога" увлекает духом времени и предлагает размышления о том, как технический прогресс меняет жизнь среди суровых пейзажей севера.

В 1911 году вышла повесть "Юга", которая тоже входит в эту книгу серии "Галерея мировой прозы: европейское видение", вышедшая в свет при финансировании ЕС в издательстве Yakaboo Publishing. После смерти Аго, эта драматическая повесть признана одним из самых выдающихся произведений Югани Аго. На украинский язык переведена впервые.

Обложка "Ідеальне Різдво для собаки"

От автора бестселлера "Жизнь и цель собаки"! Собаки приносят счастье, даже когда жизнь кажется совершенно запутанной. Семья Госсов оказалась в сложной ситуации: дедушка Сандер не может оправиться от потери жены, Джулиана балансирует между "декретной изоляцией" и мечтами вернуться в адвокатскую карьеру, ее муж Гантер постоянно исчезает на работе, а трое детей испытывают пределы терпения. Все меняется, когда дочь Элла приносит домой маленького щенка.

Станет ли эта неожиданность еще одной заботой, или, может быть, именно лохматый любимец объединит семью и вернет в дом настоящую радость? На Рождество все возможно, ведь это время для чудес!

Обложка "Батько Вепр"

В Дискомире настало время Вепроночи - волшебной поры, когда добродушный Отец Вепрь, увешанный подарками, приходит к вежливым детям, покидает угощение и выкрикивает свое знаменитое "Хо-хо-хо!". Но в этом году все пошло кувырком.

Подарки вдруг развозит семифутовый скелет в фальшивой бороде, а самого Отца Вепра нет и следа. Смерть взял на себя чужие обязанности, но почему? Удастся ли ему не только выполнить работу Отца Вепра, но и сохранить дух Вепроночи и веру в чудеса?

Эта остроумная, яркая и полная глубоких размышлений история - четвертая в цикле "Смерть" из легендарной серии "Дискомир". Терри Пратчетт снова искусно сочетает юмор, фантазию и важные жизненные темы, даря читателям неповторимое праздничное настроение!

"Таке різне Різдво" (Богдана Матияш, Дзвинка Матияш, Катерина Бабкина, Константин Москалець, Василий Махно)

Обложка "Таке різне Різдво"

Рассказ - это маленькая жизнь всего за пол часа чтения. Если вы любите короткую прозу - читайте рождественскую антологию современных украинских писателей. Вся она о рождественских чудесах: ярких и обыденных, больших и незаметных.

Примирение братьев, встреча земляков, возможность, зависнув в аэропорту между рейсами, просто хорошо выспаться в уютной "штуке" - гостиничной капсуле или посмаковать "рождественским поленом", французским праздничным десертом, где-нибудь в пустой гостинице в Нормандии. У каждого своя рождественская история, свое особое Рождество.