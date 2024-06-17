5 громких языковых скандалов в украинском шоу-бизнесе

О самых громких из них рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Ксения Мишина

Звезда украинских сериалов Ксения Мишина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину перешла на украинский язык. А также она стала ведущей патриотического шоу "Я люблю Украину".

Но в какой-то момент что-то пошло не так и одно из своих интервью она решила дать на русском языке.

В сети начались громкие обсуждения, ведь украинцы не поняли поступка Ксении.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

Маша Ефросинина и Оля Полякова

Языковой скандал вокруг Маши Ефросининой и Оли Поляковой разгорелся в июле 2022 года.

Тогда звезды в новом выпуске своего YouTube-шоу "Дорослі дівчатка" обратились к зрителям и отметили, что не могут вести проект на украинском.

Причиной они назвали то, что зрители привыкли к их взаимодействию, химии, которая между ними происходит, и к тому, как они общаются, не подбирая слов.

"Мы до этого так, действительно, все время говорили на русском - и дома, и между собой. Мы хотим говорить на украинском, мы изучаем язык, мы все для этого делаем. Но чтобы вот так, в частном разговоре, как с подругой на кухне, так на украинском, к сожалению, не получится", - говорила тогда Полякова.

"И вам самим будет не интересно смотреть бекающих, мекающих, подбирающих слова, ваших любимых "Дорослих дівчаток", - отметила она.

На это заявление бурно отреагировали и поклонники, и коллеги знаменитостей.

Полякова и Ефросинина в свою очередь начали оправдываться.

Маша Ефросинина и Оля Полякова (фото: скриншот с видео)

Верка Сердючка

Украинская артистка Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, попала в громкий скандал в мае этого года.

Исполнительница отыграла концерт в Киеве, а программа состояла почти из украиноязычных хитов.

Тем не менее, некоторые треки звезда таки исполнила на русском.

Ожидаемо, в Сети возмутились из-за этого, мол, такие треки надо переводить или отказываться от них. Сообщалось, что и на самом концерте тоже были недовольные, которые просто ушли посреди шоу.

Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)

Слава Каминская

Экс-солистка группы "НеАнгелы" попала в языковой скандал, когда решила вступиться за своего коллегу Макса Барских, который на концерте в Кременчуге исполнил песню на русском языке, после чего кто-то из зрителей вызвал полицию.

Слава Каминская опубликовала скриншот с этой новостью, а также еще один скриншот статьи 10 Конституции, в котором говорится о том, что в Украине гарантируется право на свободное использование русского языка.

В подписи к публикации артистка написала вопрос: "Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?".

На это звезда получила бурную реакцию от пользователей, которые напомнили артистке о войне и упрекнули тем, что она уехала из Украины, как только началось полномасштабное вторжение.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

Анна Алхим

Скандальная блогерша Анна Алхим неоднократно делала шокирующие заявления относительно языка.

Так, в одном из своих интервью она выступила в защиту русского языка и заявила, что не поддерживает обязательный украинский язык ни в медиа, ни в госучреждениях.

Также Алхим заявила, что не будет просить прощения за свою похвалу Путина.

Анна Алхим (фото: instagram.com/anna_alkhim66666/)