5 громких языковых скандалов в украинском шоу-бизнесе
После начала полномасштабной войны РФ среди звезд украинского шоу-бизнеса возникало немало языковых скандалов.
О самых громких из них рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Ксения Мишина
Звезда украинских сериалов Ксения Мишина с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину перешла на украинский язык. А также она стала ведущей патриотического шоу "Я люблю Украину".
Но в какой-то момент что-то пошло не так и одно из своих интервью она решила дать на русском языке.
В сети начались громкие обсуждения, ведь украинцы не поняли поступка Ксении.
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Маша Ефросинина и Оля Полякова
Языковой скандал вокруг Маши Ефросининой и Оли Поляковой разгорелся в июле 2022 года.
Тогда звезды в новом выпуске своего YouTube-шоу "Дорослі дівчатка" обратились к зрителям и отметили, что не могут вести проект на украинском.
Причиной они назвали то, что зрители привыкли к их взаимодействию, химии, которая между ними происходит, и к тому, как они общаются, не подбирая слов.
"Мы до этого так, действительно, все время говорили на русском - и дома, и между собой. Мы хотим говорить на украинском, мы изучаем язык, мы все для этого делаем. Но чтобы вот так, в частном разговоре, как с подругой на кухне, так на украинском, к сожалению, не получится", - говорила тогда Полякова.
"И вам самим будет не интересно смотреть бекающих, мекающих, подбирающих слова, ваших любимых "Дорослих дівчаток", - отметила она.
На это заявление бурно отреагировали и поклонники, и коллеги знаменитостей.
Полякова и Ефросинина в свою очередь начали оправдываться.
Маша Ефросинина и Оля Полякова (фото: скриншот с видео)
Верка Сердючка
Украинская артистка Верка Сердючка, в образе которой выступает шоумен Андрей Данилко, попала в громкий скандал в мае этого года.
Исполнительница отыграла концерт в Киеве, а программа состояла почти из украиноязычных хитов.
Тем не менее, некоторые треки звезда таки исполнила на русском.
Ожидаемо, в Сети возмутились из-за этого, мол, такие треки надо переводить или отказываться от них. Сообщалось, что и на самом концерте тоже были недовольные, которые просто ушли посреди шоу.
Верка Сердючка (фото: instagram.com/v_serduchka)
Слава Каминская
Экс-солистка группы "НеАнгелы" попала в языковой скандал, когда решила вступиться за своего коллегу Макса Барских, который на концерте в Кременчуге исполнил песню на русском языке, после чего кто-то из зрителей вызвал полицию.
Слава Каминская опубликовала скриншот с этой новостью, а также еще один скриншот статьи 10 Конституции, в котором говорится о том, что в Украине гарантируется право на свободное использование русского языка.
В подписи к публикации артистка написала вопрос: "Объясните мне, законопослушные граждане. Лыжи не едут?".
На это звезда получила бурную реакцию от пользователей, которые напомнили артистке о войне и упрекнули тем, что она уехала из Украины, как только началось полномасштабное вторжение.
Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)
Анна Алхим
Скандальная блогерша Анна Алхим неоднократно делала шокирующие заявления относительно языка.
Так, в одном из своих интервью она выступила в защиту русского языка и заявила, что не поддерживает обязательный украинский язык ни в медиа, ни в госучреждениях.
Также Алхим заявила, что не будет просить прощения за свою похвалу Путина.
Анна Алхим (фото: instagram.com/anna_alkhim66666/)
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