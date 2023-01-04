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На стиле: 5 главных трендов 2023 года, которые должна знать каждая модница

Какие вещи будут в тренде в 2023 году (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

2023 год только начался, а эксперты уже определили его главные тренды. Чтобы всегда выглядеть уверенно, стильно и изысканно, вы должны знать, какой наряд стоит покупать в ближайшие сезоны.

Какая одежда и обувь будет супермодной в этом году, рассказываем в материале ниже.

Жакет оверсайз

В этом году модными будут маскулинные жакеты, словно снятые с мужского плеча. Этот объемный элемент гардероба подчеркнет хрупкость женского образа. Жакет следует сочетать с водолазкой, блузой или лонгсливом. Он отлично подойдет, как к юбке, так и к штанам.

Жакеты оверсайз удачно подчеркивают хрупкость женской фигуры (фото: freepik)

Корсеты

Подчеркнуть тонкую талию помогут корсеты. Они сделают ее более утонченной, а образ более стильным. Корсеты уместно надевать и на платья, и на рубашки. Летом можно даже сразу на обнаженное тело. Дополнить свой вид можно нежным украшением на тонкой цепочке.

Следует отметить, что в моде будут как темные, так и светлые варианты корсетов.

Корсеты делают талию более изощренной (фото: freepik)

Костюмы свободного кроя

В этом году будут также в тренде костюмы свободного кроя. Они подчеркивают легкость образа, в то же время не сделают его слишком простым. Такую одежду целесообразно одевать как и в будни, так и к парадному выходу на выходные.

Костюмы свободного кроя сделают ваш стиль легким (фото: freepik)

Лакированная обувь

Когда-то лакированная обувь уже была в тренде. И вот она снова входит в моду. Она успешно дополнит ваши образы. Причем стоит прикупить хотя бы по одной паре такой обуви на каждый сезон.

Лакированная обувь возвращается в моду (фото: freepik)

Цвет металлик

Если хотите сделать свой образ особенно праздничным, то следует выбрать хотя бы один элемент одежды в оттенке металлика. Этот тренд уже набирает обороты и он точно продержится весь 2023 год. Его значительным преимуществом является то, что с ним очень легко сочетать почти все цвета. Поэтому это облегчит создание вашего образа.

Одежду цвета металлик следует выбирать для праздничных образов (Скриншот)

Раньше мы рассказывали о том, какой маникюр старит руки, а какой - молодит.

Читайте также о том, какие шапки будут модны в 2023 году, а какие лучше выбросить.

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