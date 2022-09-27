5 главных причин головной боли и как помочь без таблеток
Головная боль – надоедливое состояние, от которого могут не помогать никакие таблетки. Если вы часто страдаете от такой проблемы, вы должны знать, как ее вовремя предотвращать.
Об этом рассказала врач-невролог Анастасия Гончар.
Мигрень
Это сильная пульсирующая боль с тошнотой, иногда даже рвотой. Раздражает яркий свет, громкий звук и хочется закрыться в темной комнате и просто поспать.
Физические упражнения усиливают боль, триггерами могут быть стресс, усталость, алкоголь, запахи, бессонница, обезвоживание, голод.
Мигрень – это самая частая причина обращений к врачу среди всех головных болей.
Головные боли напряжения
Ощущение, что голову сжимает обручем, боль тупая, ноющая, иногда с тошнотой, однако в целом слабее мигрени и с ней нельзя работать.
Возникает на фоне стресса, переутомления из-за перенапряжения мышц головы и шеи. Поможет снять боль, легкий массаж, прогулка на свежем воздухе, физические упражнения.
Абузусная головная боль
Если вы привыкли без разбора запивать головную боль таблетками более 15 в месяц и заметили, что за последние три месяца у вас постоянно болит голова – добро пожаловать "в клуб".
Эта боль тяжело поддается лечению – важно отказаться от чрезмерного употребления лекарства и начать прием профилактических средств.
Миофасциальная боль
Голова может болеть в области висков, нижней челюсти, скул, шеи. Эта боль обычно тупая, надоедливая, возникает в одном месте и отдает в другое.
При пальпации находятся триггерные точки, которых может быть много, которые могут быть в области спины, плеч, шеи. Такая боль лечится физиотерапией, упражнениями на растяжение мышц и т. д.
Головная боль при психических расстройствах
Такая боль связана с тревогой, депрессией, в рамках соматоформного расстройства. Обычно она сопровождается другими симптомами – головокружением, "предобморочным" состоянием, шаткостью, бессонницей, тревогой, сердцебиением, нарушением настроения и другими вегетативными симптомами. Может болеть спина и быть множество дополнительных жалоб.
На самом деле существует около 200 причин головной боли, и только врач и обследование помогут вам с этим разобраться.
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