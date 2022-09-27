5 главных причин головной боли и как помочь без таблеток

Головная боль – надоедливое состояние, от которого могут не помогать никакие таблетки. Если вы часто страдаете от такой проблемы, вы должны знать, как ее вовремя предотвращать.

Мигрень

Это сильная пульсирующая боль с тошнотой, иногда даже рвотой. Раздражает яркий свет, громкий звук и хочется закрыться в темной комнате и просто поспать.

Физические упражнения усиливают боль, триггерами могут быть стресс, усталость, алкоголь, запахи, бессонница, обезвоживание, голод.

Мигрень – это самая частая причина обращений к врачу среди всех головных болей.

Головные боли напряжения

Ощущение, что голову сжимает обручем, боль тупая, ноющая, иногда с тошнотой, однако в целом слабее мигрени и с ней нельзя работать.

Возникает на фоне стресса, переутомления из-за перенапряжения мышц головы и шеи. Поможет снять боль, легкий массаж, прогулка на свежем воздухе, физические упражнения.

Абузусная головная боль

Если вы привыкли без разбора запивать головную боль таблетками более 15 в месяц и заметили, что за последние три месяца у вас постоянно болит голова – добро пожаловать "в клуб".

Эта боль тяжело поддается лечению – важно отказаться от чрезмерного употребления лекарства и начать прием профилактических средств.

Миофасциальная боль

Голова может болеть в области висков, нижней челюсти, скул, шеи. Эта боль обычно тупая, надоедливая, возникает в одном месте и отдает в другое.

При пальпации находятся триггерные точки, которых может быть много, которые могут быть в области спины, плеч, шеи. Такая боль лечится физиотерапией, упражнениями на растяжение мышц и т. д.

Головная боль при психических расстройствах

Такая боль связана с тревогой, депрессией, в рамках соматоформного расстройства. Обычно она сопровождается другими симптомами – головокружением, "предобморочным" состоянием, шаткостью, бессонницей, тревогой, сердцебиением, нарушением настроения и другими вегетативными симптомами. Может болеть спина и быть множество дополнительных жалоб.

На самом деле существует около 200 причин головной боли, и только врач и обследование помогут вам с этим разобраться.