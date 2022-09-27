5 головних причин головного болю і як собі допомогти без пігулок

Головний біль - надокучливий стан, від якого можуть не допомагати жодні пігулки. Якщо ви часто страждаєте від такої проблеми, ви маєте знати, як їй вчасно запобігати.

Мігрень

Це сильний пульсуючий біль з нудотою, іноді навіть блювотою. Дратує яскраве світло, гучний звук та хочеться закритися в темній кімнаті і просто поспати.

Фізичні вправи посилюють біль, тригерами може бути стрес, втома, алкоголь, запахи, безсоння, зневоднення, голод.

Мігрень - це найчастіша причина звернень до лікаря серед усіх головних болей.

Головний біль напруги

Відчуття, що голову стискає обручем, біль тупий, ниючий, іноді з нудотою, проте загалом слабший, ніж мігрень і з ним не можна працювати.

Виникає на фоні стресу, перевтоми через перенапруження м'язів голови та шиї. Допоможе зняти біль легкий масаж, прогулянка на свіжому повітрі, фізичні вправи.

Абузусний головний біль

Якщо ви звикли без розбору запивати головний біль таблетками більше 15 на місяць і помітили, що за останні три місяці у вас постійно болить голова - ласкаво просимо "до клубу".

Цей біль важко піддається лікуванню - важливо відмовитися від надмірного вживання ліків та почати прийом профілактичних засобів.

Міофасціальний біль

Голова може боліти в ділянці скроней, нижньої щелепи, вилиць, шиї. Цей біль зазвичай тупий, надокучливий, виникає в одному місці та віддає в інше.

При пальпації знаходяться тригерні точки, яких може бути багато, які можуть бути в ділянці спини, плечей, шиї. Такий біль лікується фізіотерапією, вправами на розтягнення м'язів тощо.

Головний біль при психічних розладах

Такий біль пов'язаний з тривогою, депресією, в рамках соматоформного розладу. Зазвичай, він супроводжується іншими симптомами - головокружінням, "передобморочним" станом, хиткістю, безсонням, тривогою, серцебиттям, порушенням настрою та іншими вегетативними симптомами. Може боліти спина та бути безліч додаткових скарг.

Насправді, існує близько 200 причин головного болю, і тільки лікар і обстеження допоможуть вам з цим розібратися.