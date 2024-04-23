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Названы пять лучших будущих функций Windows 11: что нового появится

Вторник 23 апреля 2024 14:30
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Названы пять лучших будущих функций Windows 11: что нового появится Какие новые возможности появятся в будущем обновлении Windows 11 (фото: Unsplash)
Автор: Павел Колесник

Microsoft уже выпустила одно обновление для Windows 11 в текущем году. Однако обновление Moment 5 оказалось незначительным, содержащим лишь небольшое количество значимых изменений и новых функций. Ожидается, что версия 24H2, запланированная на вторую половину 2024 года, принесет пользователям гораздо больше новых возможностей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на международный технологический блог о компьютерах, смартфонах и гаджетах Gizchina.

Смартфон в качестве веб-камеры

В скором времени Windows 11 позволит использовать ваш смартфон Android в качестве беспроводной веб-камеры. У современных телефонов высококачественные камеры, и даже дорогие веб-камеры зачастую не могут сравниться с их возможностями.

Предстоящие обновления Windows позволят вам использовать различные камеры в ваших смартфонах для видеозвонков на ПК, применять дополнительные эффекты, такие как HDR, и многое другое.

Microsoft стремится сделать этот опыт максимально удобным, предоставляя в Windows 11 специальное всплывающее окно со всеми элементами управления и дополнительной информацией, такой как статус подключения и уровень заряда аккумулятора.

Названы пять лучших будущих функций Windows 11: что нового появится

Смартфон в качестве веб-камеры (фото: Gizchina)

Тесная интеграция Windows с Copilot

Copilot в Windows по-прежнему кажется инструментом с ограниченным набором полезных функций, связанных с операционной системой Windows. Однако Microsoft улучшает свой новый искусственный интеллект, делая его более способным взаимодействовать с вашим оборудованием.

В ближайшее время вы сможете запросить у Copilot просканировать Wi-Fi сети, показать информацию об устройстве, уведомить о заряде батареи, активировать режим экономии заряда, освободить место в хранилище, сделать снимок экрана, взаимодействовать с функциями доступности и многое другое.

Эти изменения призваны упростить работу с ПК Windows для менее опытных пользователей.

Встроенный генератор QR-кодов

Хотя эта функция кажется незначительной, именно такие детали часто делают систему более удобной в использовании. Одно из будущих обновлений Windows предоставит возможность создавать QR-коды при обмене ссылками, что упростит передачу веб-сайтов между компьютерами и смартфонами. Это позволит избежать необходимости отправлять себе электронные письма или ожидать синхронизации журнала Edge.

Названы пять лучших будущих функций Windows 11: что нового появится

Генератор QR-кодов (фото: Gizchina)

Режим "Экономия энергии"

Microsoft разрабатывает расширение существующего режима энергосбережения для большего числа устройств, включая настольные ПК, которые обычно не оснащены аккумуляторами. Новый режим "Экономия энергии" будет жертвовать производительностью в обмен на увеличение времени автономной работы и позволит снизить энергопотребление даже при подключении к сети.

Активировать энергосберегающий режим можно будет через приложение "Параметры" или всплывающее окно "Быстрые настройки". В область уведомлений будет добавлен новый значок в виде листа, который информирует вас о том, что ваша система работает на пониженном уровне производительности для экономии энергии.

Больше виджетов на экране блокировки

Скоро экран блокировки в Windows 11 будет предоставлять больше полезной информации. В настоящее время он поддерживает только виджет погоды, но будущие обновления расширят его функционал. Пользователи смогут получить виджеты акций, состояния дорог, результатов спортивных матчей и многое другое.

Некоторые пользователи уже получили доступ к ним в апрельском обновлении. Однако использование этих виджетов будет опциональным, поэтому у вас по-прежнему будет возможность использовать простой и чистый экран блокировки на своем ПК с Windows 11.

Названы пять лучших будущих функций Windows 11: что нового появится

На экране блокировки станет больше виджетов (фото: Gizchina)

Бонус: Кнопка обновления Wi-Fi

Сетевой интерфейс будет обновлен, включив специальную кнопку для повторного сканирования доступных сетей, если не обнаружена та, котрая нужна вам. Поразительно, что Microsoft не внедрила это ранее.

Названы пять лучших будущих функций Windows 11: что нового появится

Кнопка обновления Wi-Fi (фото: Gizchina)

У нас также есть материал о программах для Windows, которые считаются ненужными и бессмысленными.

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