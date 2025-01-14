5 эффективных тренировок, которые помогут накачать сильные руки дома
Упражнения для рук сосредоточены как на наращивании мышц, так и на тонусе, гарантируя, что ваши руки станут стройными и сильными. Бицепс и трицепс "работают" вместе, создавая четкость, силу и размер мышц.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Упражнения направлены на различные части ваших бицепсов и трицепсов, активируя все мышечные волокна для достижения максимальных результатов. Каждая тренировка включает сложные движения, гарантируя, что ни одна часть вашей руки не останется без внимания.
Тренировка 1
Эта тренировка сосредотачивается на бицепсах, силе, размере и выносливости.
Сгибание штанги
Сгибание штанги - классическое упражнение для наращивания бицепса. Большая нагрузка позволяет прогрессировать, что важно для роста мышц.
Встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа штангу хватом снизу. Держите локти согнутыми по бокам и наклоните штангу к груди.
Сожмите бицепс в верхней части, затем медленно опустите штангу в исходное положение. Выполните 3 подхода по 8-10 повторений.
Сгибание штанги (фото: eatthis.com)
Подъем гантелей
Упражнение нацелено на плечевую мышцу и способствуя общей силе.
Держите гантели в каждой руке нейтральным хватом (ладони смотрят друг на друга). Держа локти близко к бокам, согните гантели до уровня плеч.
Медленно опустите их в исходное положение. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.
Подъем гантелей (фото: eatthis.com)
Движения руками сидя
Концентрированные подъемы гантели сосредотачиваются на вершине бицепса.
Сядьте на скамью и возьмите гантель в одну руку, опираясь локтем на внутреннюю сторону бедра.
Согните гантель до плеча, сжимая бицепс в верхней части.
Медленно опустите гантель. Выполните 3 подхода по 10-12 повторений на руку.
Движения руками сидя (фото: eatthis.com)
Тренировка 2
Трицепсы составляют основную часть вашей руки, и эта тренировка оттачивает все три части мышцы для силы и четкости.
Жим лежа узким хватом
Это упражнение является вариацией традиционного жима лежа, сосредоточенной на трицепсе, наращивая силу и массу рук.
Лягте на скамью, прижав ноги к полу, возьмите штангу узким хватом. Опустите штангу к груди, прижав локти к телу.
Верните штангу в исходное положение. Выполните 3 подхода по 8-10 повторений.
Жим лежа узким хватом (фото: eatthis.com)
Подъемы гантели над головой
Разгибание трицепса над головой растягивает и укрепляет мышцы для улучшения формы.
Возьмите гантелю двумя руками и поднимите ее над головой, держа локти возле ушей.
Опустите ее за головой, согнув локти. Снова вытяните руки, чтобы поднять гантель обратно в исходное положение.
Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.
Подъем гантелей над головой (фото: eatthis.com)
Подъемы тела
Это движение с собственным весом, направленное на руки, грудь и плечи.
Сядьте на край скамьи и положите руки возле бедер. Опустите тело, согнув локти, а затем снова поднимите, чтобы вернуться в исходное положение.
Выполните 3 подхода по 12-15 повторений.
Подъем тела (фото: eatthis.com)
Тренировка 3
Эта тренировка чередует бицепс и трицепс, чтобы обеспечить интенсивный рост мышц.
Жим гантелей
Держите гантели в каждой руке, поднимите до высоты плеч, а затем над головой.
Опустите гантели обратно в обратном порядке.
Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.
Жим гантелей (фото: eatthis.com)
Подтягивания
Подтягивания направлены на бицепсы, но также задействуют трицепсы, плечи и спину.
Возьмитесь за перекладину, расположите руки на ширине плеч. Потяните тело вверх, пока подбородок не достанет до штанги.
Выполните 3 подхода по 8-10 повторений.
Подтягивания (фото: eatthis.com)
Тренировка 4
Отжимания
Отжимания плотным хватом нацелены на трицепсы, одновременно задействуя грудь, плечи и корпус, что делает их универсальным упражнением с собственным весом.
Примите положение для отжиманий, положив руки прямо под плечи.
Опустите тело, держа локти вплотную к бокам. Вернитесь в исходное положение, полностью вытянув руки.
Выполните 3 подхода по 10-15 повторений.
Отжимания (фото: кадр из видео)
Заброс гантелей
Возьмите по гантели в каждую руку и держите возле бедер. Сделайте наклон туловищем, согните локти под углом 90 градусов и вытяните прямые руки назад.
Медленно вернитесь в исходное положение.
Заброс гантелей (фото: eatthis.com)
Тренировка 5
Жим Арнольда
Держите гантели в каждой руке ладонями к плечам. Поднимайте гантели над головой, поворачивая ладони наружу.
Опустите гантели назад, выполните 3 подхода по 10-12 повторений.
Жим Арнольда (фото: eatthis.com)
Сгибы гантель
Сгибы сосредотачиваются на бицепсах, отводя локти назад, увеличивая напряжение и способствуя сильному максимальному сокращению.
Возьмите штангу или гантели хватом снизу, полностью вытянув руки. Перетяните вес вверх, отводя локти назад во время сгибания.
Выполните 3 подхода по 10-12 повторений.
Сгибания гантелей (фото: eatthis.com)
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