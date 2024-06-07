5 жен украинских футболистов, которые не менее популярны, чем их мужья

Влада Седан

Журналистка и блогерша Влада Седан, которая является женой защитника "Аресенала" Александра Зинченко, получила огромную популярность, когда сборная Украины получила право выступать на чемпионате Европы во Франции 2016 года.

Именно на трибунах французских стадионов заметили красивую блондинку в форме сборной Украины и с флагом.

В результате Влада собрала вокруг своей жизни 711 тысяч подписчиков, которые с удовольствием следят за ее повседневной и профессиональной жизнью.

Влада Седан с семьей (фото: instagram.com/v.lada_sedan)

Даша Бондарь (Савина)

Даша Савина стала известной, когда украинское футбольное сообщество узнало о ее отношениях с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой.

Вскоре после их разрыва Даша начала встречаться с защитником донецкого "Шахтера" Валерием Бондарем, который впоследствии стал ее мужем.

В 2021 году девушка дебютировала в роли ведущей на телевидении.

На сегодня она имеет самую большую после Влады Седан аудиторию среди любимых украинских футболистов - 447 тысяч подписчиков в одном только Instagram.

Даша и Валерий Бондари (фото: instagram.com/savinadasha)

Анастасия Томазова

Жена украинского футболиста и голкипера мадридского "Реала" Андрея Лунина Анастасия Томазова также имеет немаленькую аудиторию в Instagram.

В СМИ ее часто сравнивают с избранницей звездного португальца Криштиану Роналду Джорджиной Родригес.

"Она затмит невесту Роналду", - считают некоторые.

Анастасия Томазова с мужем (фото: instagram.com/a.nastasica)

Дарья Сваток

Жена защитника сборной Украины и СК Днепр-1 Александра Сватка Дарья регулярно радует подписчиков Instagram и TikTok качественным контентом.

Во второй соцсети, в которой она делится своими танцевальными видео, за избранницей футболиста следит более 100 тысяч пользователей.

Маргарита Степаненко

Жена игрока донецкого "Шахтера" Тараса Степаненко Маргарита уже известна как кулинарный блогер в Instagram, так и в лайфстайле.

Женщина демонстрирует в целом эпизоды из семейной жизни многодетной семьи, а также выкладывает видео, в которых делится своим кулинарным опытом.

На ее страницу в этой соцсети подписано более 40 тысяч поклонников.

Маргарита Степаненко с семьей (фото: instagram.com/m_stepanenko)