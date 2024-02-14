5 приложений для знакомств на Android и iPhone, которые помогут найти любовь

Интернет стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и приложения для знакомств успешно влились в этот мир. Неважно, что говорят другие, но поиск друзей и любви в сети стало реальностью.

РБК-Украина (проект Styler) подготовил подборку наиболее востребованных приложений для знакомств на платформах iOS и Android, которые стоит рассмотреть, если вы в поиске своей второй половинки.

Tinder

Tinder - это приложение для знакомств, позволяющее пользователям просматривать профили других людей и принимать решение о заинтересованности, проводя "свайп" вправо, или неинтересности, проводя "свайп" влево. Если два пользователя взаимно проявляют интерес, они могут начать общение.

Tinder широко известен своей популярностью, особенно среди молодежи, и считается одним из наиболее популярных приложений для онлайн-знакомств.

Tinder (фото: Unsplash)

Bumble

Bumble - это приложение для знакомств, которое предоставляет своим пользователям возможность находить партнеров. Особенность Bumble заключается в том, что оно предоставляет женщинам больший контроль в процессе знакомства: только они могут начинать общение после того, как сделан взаимный выбор.

Пользователи могут использовать приложение для поиска партнеров, друзей или деловых связей. Bumble также включает в себя функции, такие как Bumble BFF (для поиска друзей) и Bumble Bizz (для профессиональных контактов).

Bumble (фото: Unsplash)

Badoo

Badoo - это социальная сеть и приложение для знакомств, которое позволяет пользователям находить новых людей в своем регионе, просматривать их профили и общаться с ними.

Пользователи могут использовать различные функции, такие как фильтры по интересам и геолокации, чтобы находить совпадения, а также вступать в общение через чат. Badoo также известен своей мировой популярностью и широким пользовательским сообществом.

Badoo (фото: Google Play)

Luxy

Luxy - это приложение для знакомств, ориентированное на людей с высоким уровнем дохода и желанием найти партнера с аналогичным образом жизни. Приложение позиционирует себя как платформу для успешных и богатых людей. Оно предоставляет опции для связи, фильтрации и поиска потенциальных партнеров, учитывая финансовые и общественные критерии.

Пользователи Luxy могут создавать свои профили, указывать свой статус, образ жизни и предпочтения. Основной упор делается на предоставление комфортной среды для знакомств людей с определенным финансовым статусом.

Luxy (фото: Luxy)

Tabor

Tabor - это приложение для знакомств, где вы можете знакомиться с людьми со всего мира и вступать в интересные беседы с людьми, находящимися поблизости.

Прежде чем вы начнете общаться, вам следует создать профиль, в котором вы должны указать свое имя и возраст, предоставить фотографии и написать краткое описание, включающее ваши интересы, симпатии и хобби.

Важно использовать пользовательские фильтры, предлагаемые приложением, чтобы отображались только те профили, которые соответствуют тому, что вы ищете.

Одним из больших преимуществ Tabor перед другими приложениями для знакомств является возможность размещать посты в своем собственном профиле. Благодаря этой функции вы можете делиться интересными идеями и особыми моментами, чтобы взаимодействовать с большим количеством людей одновременно.

Tabor (фото: Google Play)