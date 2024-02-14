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14 февраля: чем особенный день и почему именно сегодня нужно покаяться во грехах

Среда 14 февраля 2024 06:01
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14 февраля: чем особенный день и почему именно сегодня нужно покаяться во грехах Какой церковный праздник 14 февраля (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

14 февраля 2024 года чествуют святого Кирилла, брата равноапостольного Мефодия. Наши предки заметили, что в этот день почитается память мучеников.

О том, что можно и категорично нельзя делать в этот день, его приметы читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

При подготовке материала использовались источники: сайт ПЦУ, Лунный календарь.

Традиции этого дня

Святой Кирилл – указатель летней погоды. Традиционно в этот день наблюдали погодные признаки, пытаясь определить, какой будет погода летом.

Крестьяне старались удержать снег на грядках, выходя на огороды и утрамбовывая его. Считалось, что это поможет сделать землю более плодородной.

Покупки, совершенные в этот день, по поверью, будут удачными, и приобретенные вещи прослужат долго.

Ранее было принято гостеприимно угощать повитуху. Женщины посещали тех, кто принимал у них роды, преподнося им подарки, чтобы дети, рожденные в это время, были счастливыми и успешными.

Также этот день считается хорошим временем для начала лечения алкогольной зависимости. Существует большая вероятность, что терапия принесет положительные результаты и поможет человеку избавиться от вредной привычки.

Наши предки заметили, что в этот день почитается память мучеников. Это время, когда вспоминают грехи, исповедуются, раскаиваются в совершаемых поступках.

Главные приметы дня

  • Какая погода на Кирилла, таким и август будет.
  • Крепкий мороз – к жарким летам.
  • Солнечный день – до теплого лета, но морозы продержатся еще долго.
  • Если за окном хорошая погода, скоро будет небольшое похолодание.

Что нельзя делать на Кирилла

  • В эту дату лучше не стричь ногти и волосы.
  • Также лучше не посещать врачей, особенно стоматологов и косметологов.
  • Не стоит сегодня хвастаться и злорадствовать.

Кто празднует день ангела

Именины отмечают владельцы таких имен: Кирилл, Михаил, Федор, Овксентий, Юрий, Аврам, Егор, Георгий, Филимон, Исаак.

Читайте также, когда празднуем Пасху, Троицу и Рождество в 2024 году.

Также мы делились церковным календарем на февраль 2024 года.

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