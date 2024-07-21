5 удивительных признаков того, что вы пьете много кофе

Врач Сунита Позина рассказала, что кофеин является стимулятором. Для большинства людей потребление разумного количества приведет к минимальным побочным эффектам.

Тем не менее, если вы переусердствуете с кофеином или особенно чувствительны к нему, вы можете ощутить неприятные психические и физические последствия.

Проблемы с пищеварением

Кофеин - это наркотик, и чрезмерное потребление для организма может чрезмерно стимулировать центральную нервную систему, приводящую к так называемому кофеиновому опьянению.

Симптомы включают беспокойство, нервозность, бессонницу, нерегулярное сердцебиение и желудочно-кишечный дистресс.

Более того, кофеин может спровоцировать выработку гастрита. Также может быть не только расстройство желудка или тошнота, но диарея.

Раздражительность и тревога

Кофеин дает эффект пробуждения, поскольку он блокирует аденозин, химическое вещество в теле, которое заставляет вас чувствовать усталость.

Если вы принимаете слишком много кофеина или пьете его поздним днем, это может легко повлиять на то, как вы будете спать ночью.

Недостаток сна является причиной общей раздражительности в течение дня и может спровоцировать тревожные расстройства.

Головная боль

Самое интересное в кофеине то, что он одновременно лечит головные боли и является причиной возникновения.

Кофеин могут добавлять к лекарствам против головных болей и мигрени, поскольку он помогает сужать кровеносные сосуды, чтобы облегчить головную боль.

Однако головная боль является распространенным симптомом отмены кофеина. Вы можете заметить головную боль после того, как выпили больше или меньше кофе, чем обычно.

Усталость

Употребление слишком большого количества кофе может вызвать усталость.

После употребления кофеина будете чувствовать себя очень бодрыми, но когда эффект исчезает, вы будете еще более уставшими.

Легкое головокружение

Головокружение является результатом изменения артериального давления и ускоренного пульса, что может произойти после употребления кофеина.

Если вы можете почувствовать, как сильно бьется ваше сердце, вы должны полностью сократить употребление кофеина.

Норма в день

Следует ограничить потребление кофеина до 400 мл в день.

Если вы заметили, что более чувствительны к кофеину, вы можете придерживаться меньшего количества.