5 диких животных, которые внешне очень похожи на собак (фото)

Есть сотни пород собак, каждая из которых имеет свой уникальный внешний вид и характер. К тому же некоторые дикие животные очень похожи на собак, что различить очень тяжело.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Pet Helpful.
Койот прекрасно приспосабливается к изменяющейся среде обитания. Также он уничтожает вредных грызунов - мышей, крыс и кроликов.
Раньше ветеринар рассказывала, почему собаки облизывают своих хозяев.
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