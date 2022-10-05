Эта еда максимально защитит ваш организм от радиации: список продуктов и блюд

В последнее время новости о применении ядерного оружия Россией выводят из состояния равновесия. Мы очень надеемся, что этого не произойдет. При ядерном ударе имеет место не только наружное, но и внутреннее облучение, которое зависит от продуктов питания и напитков, которые употребляет человек.

Питание может оказывать косвенное противорадиационное действие (повышать устойчивость организма к радиации) и прямое противорадиационное действие (снижать дозу внутреннего облучения).

По словам нутрициолога, пища может защищать и механизмы этой защиты могут быть разными.

Какие продукты нужны при радиации

Например, радиопротекторы - это продукты, которые не влияют на накопление радиоактивных веществ, однако уменьшают их вредное действие.

Что к ним относится:

антиоксиданты - токоферолы (природный витамин Е – ростки пшеницы, в капсулах),

витамин С в повышенных дозах (таблетки, шиповник, смородина),

витамин А (печень трески, говяжья/куриная печень, капсулы),

каротиноиды (морковь, помидоры, томатная паста),

селен (лук, чеснок, сало),

полифенолы (кверцетин - настой луковой шелухи, гречка),

рутин, катехины (зеленый и черный чай).

Также существуют блокаторы поступления, связывающие радионуклиды в пищеварительной системе.

Это растительные полимеры – разные виды пищевых волокон (клетчатка, целлюлоза, пектин, лигнин, альгинаты).

Нерастворимая клетчатка (пшеничные и ржаные отруби), лигнаны (семена льна и мелена сезама) ускоряют движение кишечного содержимого по кишечнику, способствуют желчевыделению и связыванию желчью вредных веществ.

Какие продукты к ним относятся:

Пектины (яблоки печеные, свекла вареная, свекольный жмых, кожица лимона и апельсина, смородина, рожь, ячмень, рис нешлифованный), фитаты (горох, фасоль),

альгинаты (морская капуста и агар-агар) связывают. Это также могут быть соки с мякотью (морковный, овощной, вишневый).

Также очень полезны в этом случае цукаты из шкурок лимона и апельсина, смородина перетертая с сахаром, агар-агар, сухая морская капуста или в консервах, сушеные яблоки, пастила, мармелад, сушеные пластинки свеклы, моркови.

Cушеные яблоки очень полезны при радиации (фото: facebook.com/O.Skytalinska)

Блокаторы накопления - это продукты, которые уменьшают накопление радионуклидов в организме, в определенных органах, например, костях и щитовидной железе.

Это химические аналоги радионуклидов, которые поступают в организм при радиационном загрязнении.

Химическим аналогом радиоизотопов цезия является калий, стронция – кальций, йода – стабильный йод. Поэтому таблетки кальция глюконата и йодида калия (или 5% спиртового йода) - это простые и эффективные средства.

Запомните, их нельзя просто так принимать для профилактики. Только при необходимости. Желательно иметь упаковку.

Декорпоранты образуют с радиоактивными веществами комплексные соединения, которые легко выводятся из организма.

Это богатые белками продукты, потогонные и легкие мочегонные чаи, адаптогены – лимонник, женьшень, эхинацея).

Из белков важны серосодержащие аминокислоты – L-цистеин (в желтках яиц, яйцах).

Какие продукты есть при радиации (фото: facebook.com/O.Skytalinska)

Какие блюда нужно есть при радиации

Кисель с пектином. В кипящую воду добавить разведенный в воде картофельный крахмал и порошок пектина, довести до кипения, снять с огня, добавить ягодное пюре, яблочный сок или настой шиповника.

Желе с пектином и агар-агаром. В яблочный сок или ягодный морс положить пектин и агар-агар. Подождать, когда растворится, довести до кипения, разлить в формочки.

Гречневая каша с отрубями

В гречневую кашу при варке положить смесь молотых пшеничных, овсяных и ржаных отрубей. Посолите йодированной солью в конце приготовления блюда. Употреблять с пюре из вареной свеклы.



Бурый рис с фасолью и отрубями

То же, что и в предыдущем рецепте (добавляем отруби во время варки риса).