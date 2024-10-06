5 аномальных зон Украины, хранящих неразгаданные тайны

Каменное село, Житомирская область

В Житомирской области, вблизи села Рудня-Замысловичская, находится Каменное село - одно из самых загадочных мест Украины. В глубине леса разбросаны гигантские камни необычных форм, создающих впечатление старинного поселения.

Ученые предполагают, что эти валуны были принесены сюда ледником, однако местные жители верят в легенду о том, что когда-то на этом месте была богатая деревня.

По преданию, когда Господь, придя сюда в образе путника, попросил еды, жители отказали ему, за что были наказаны – их дома и они сами превратились в камни.

На одном из валунов даже можно увидеть отпечаток босой ноги, называемый "следом Бога". Поговаривают, что коснувшись этого камня, можно исцелиться от болезни.

Каменная деревня (фото: Википедия)

Пригоризонтная обсерватория, Безводовка

В Черниговской области расположена Пригоризонтная обсерватория Безводовка, часто сравнивающаяся со Стоунхенджем или Гозеком.

Это памятник архитектуры земляного зодчества и свидетельство существования развитой цивилизации на территории современной Украины тысячи лет назад. Древние астрономы, жившие здесь, наблюдали движение Солнца во время солнцестояний и равноденствий, используя построенную конструкцию для точного определения этих дней.

Обсерватория поражает своими масштабами и точностью расположения азимутов, что свидетельствует о высоком уровне знаний тех, кто ее строил. Безводовка - это не только археологический памятник, но и место с мощной энергетикой, которое до сих пор привлекает внимание исследователей и туристов.

Пригоризонтная обсерватория Безводовка (фото: Bezvodovka.com)

Жеваховая гора, Одесса

В самом сердце Одессы расположена Жевахова гора - место, окруженное тайнами и легендами. Эта глиняная возвышенность, поднимающаяся на 40 метров над уровнем моря, когда-то была местом древнего греческого поселения.

Сейчас же здесь пасут скот, добывают глину и... ищут следы инопланетян. После сообщений о возможном посещении этого места внеземными существами, горой Жеваха заинтересовались уфологи, а оккультисты даже проводят здесь свои ритуалы.

Вся эта мистика делает гору популярным объектом среди любителей необычного, однако приходить сюда стоит скорее ради прекрасного вида на Одессу.

Жеваховая гора (фото: Uc.od.ua)

Мавринский майдан, Межирич

Мавринский майдан, которая находится недалеко от Павлограда, является еще одной загадкой, которую до сих пор не удалось разгадать.

На первый взгляд, это обычные низменности и возвышенности посреди степи, но с высоты они образуют геометрически правильные формы, напоминающие усеченный конус. Исследователи предполагают, что площадь может быть более пяти тысяч лет, но ее назначение остается неизвестным.

Есть версии, что он мог использоваться как оборонное сооружение запорожских казаков или как календарно-обсерваторный комплекс для определения сезонов. Особенно интересно то, что на этой территории не растут деревья, а вода никогда не задерживается между холмами, что придает этому месту еще большую таинственность.

Мавринский майдан (фото: Spadok.org.ua)

Чертов камень, Подкамень

Чертов камень - еще одна аномальная зона Украины, расположенная вблизи поселка Подкамень во Львовской области.

Это огромная скала, словно одиноко стоящая посреди поля, не имея вблизи никаких других каменных образований. Ученые считают, что это остаток предыдущего геологического периода, а местные легенды говорят, что камень когда-то мог быть идолом для древних жителей.

По одной из легенд, черт взял этот камень в Карпатах и нес на Почаев, чтобы разрушить Лавру, но по дороге уронил его, когда спели петухи. С камнем связано много мистических историй, и он до сих пор является местом проведения оккультных ритуалов, поэтому ночью к нему лучше не приходить.

Чертов камень (фото: Itinery.com.ua)