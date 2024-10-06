5 аномальних зон України, які зберігають нерозгадані таємниці

Кам'яне село, Житомирська область

У Житомирській області, поблизу села Рудня-Замисловицька, знаходиться Кам'яне село - одне з найбільш загадкових місць України. У глибині лісу розкидані гігантські камені незвичайних форм, які створюють враження старовинного поселення.

Вчені припускають, що ці валуни були принесені сюди льодовиком, однак місцеві жителі вірять у легенду про те, що колись на цьому місці було багате село.

За переказами, коли Господь, прийшовши сюди в образі подорожнього, попросив їжі, мешканці відмовили йому, за що були покарані - їхні домівки та вони самі перетворилися на камені.

На одному з валунів навіть можна побачити відбиток босої ноги, що його називають "слідом Бога". Подейкують, що торкнувшись цього каменя, можна зцілитися від хвороби.

Кам'яне село (фото: Вікіпедія)

Пригоризонтна обсерваторія, Безводівка

У Чернігівській області розташована Пригоризонтна обсерваторія Безводівка, яка часто порівнюється зі Стоунхенджем або Гозеком.

Це пам'ятка архітектури земляного зодчества та свідчення існування розвиненої цивілізації на території сучасної України тисячі років тому. Древні астрономи, що жили тут, спостерігали за рухом Сонця під час сонцестоянь та рівнодень, використовуючи збудовану конструкцію для точного визначення цих днів.

Обсерваторія вражає своїми масштабами та точністю розташування азимутів, що свідчить про високий рівень знань тих, хто її будував. Безводівка - це не лише археологічна пам'ятка, а й місце з потужною енергетикою, яке й досі привертає увагу дослідників і туристів.

Пригоризонтна обсерваторія Безводівка (фото: Bezvodovka.com)

Жевахова гора, Одеса

У самому серці Одеси розташована Жевахова гора - місце, оточене таємницями та легендами. Ця глиняна височина, що підіймається на 40 метрів над рівнем моря, колись була місцем стародавнього грецького поселення.

Зараз же тут випасають худобу, добувають глину та... шукають сліди інопланетян. Після повідомлень про ймовірне відвідування цього місця позаземними істотами, Жеваховою горою зацікавилися уфологи, а окультисти навіть проводять тут свої ритуали.

Уся ця містика робить гору популярним об'єктом серед любителів незвичайного, однак приходити сюди варто радше заради прекрасного виду на Одесу.

Жевахова гора (фото: Uc.od.ua)

Мавринський майдан, Межиріч

Мавринський майдан, що знаходиться неподалік Павлограда, є ще однією загадкою, яку досі не вдалося розгадати.

На перший погляд, це звичайні низини та височини посеред степу, але з висоти вони утворюють геометрично правильні форми, що нагадують усічений конус. Дослідники припускають, що майдану може бути понад п'ять тисяч років, але його призначення залишається невідомим.

Є версії, що він міг використовуватися як оборонна споруда запорозьких козаків або ж як календарно-обсерваторний комплекс для визначення сезонів. Особливо цікаво те, що на цій території не ростуть дерева, а вода ніколи не затримується між пагорбами, що додає цьому місцю ще більшої таємничості.

Мавринський майдан (фото: Spadok.org.ua)

Чортів камінь, Підкамінь

Чортів камінь - ще одна аномальна зона України, що розташована поблизу селища Підкамінь у Львівській області.

Це велетенська скеля, яка ніби самотньо стоїть посеред поля, не маючи поблизу жодних інших кам'яних утворень. Вчені вважають, що це залишок попереднього геологічного періоду, а місцеві легенди говорять, що камінь колись міг бути ідолом для стародавніх жителів.

За однією з легенд, чорт узяв цей камінь у Карпатах і ніс на Почаїв, щоб зруйнувати Лавру, але дорогою впустив його, коли заспівали півні. З каменем пов'язано багато містичних історій, і він досі є місцем проведення окультних ритуалів, тому вночі до нього краще не приходити.

Чортів камінь (фото: Itinery.com.ua)