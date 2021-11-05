Фітотерапевт перерахував рослини, які можуть загоювати рани

На тему цілющих рослин, і їх антисептичних властивостей, давно ведуться суперечки. Звичайно ж дитячий прийом прикласти подорожник до садна - це лише міф, але сама рослина і правда має ряд унікальних, в тому числі і ранозагоювальних властивостей. Для цього потрібно витягти з нього екстракт. Але не тільки у подорожника є такі властивості.

Фітотерапевт, кандидат біологічних наук Михайло Лущик, розповів, які ще рослини можуть допомогти в загоєнні ран, пише Sputnik .

Медик каже, що антисептичними та антибактеріальними властивостями володіє аптечна ромашка, календула і навіть гриби лисички!

Лущик рекомендує використовувати розім'яту ромашку, а з календули можна зробити відвар. У рідину можна намочити ватний диск або тканину, які потім прикласти.

Так виглядає "правильна" аптечна ромашка.

Фото: pixabay

"Антибактеріальні властивості також мають лисички: вони з усіх грибів ніколи не гниють, тому що там антибіотик виробляється всередині, і він губить мікроорганізми, які можуть проникнути через рану і нам нашкодити", - додав фітотерапевт.

Допоможуть в загоєнні ран і бруньки чорної тополі, але їх потрібно зібрати заздалегідь і настояти на спирту. У вас вийде певний аналог йоду.

Варто пам'ятати, що при більш серйозних травмах варто звертатися до швидкої медичної допомоги.

Що не так з подорожником?