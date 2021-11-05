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Фітотерапевт перерахував рослини, які можуть загоювати рани

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П'ятниця 05 листопада 2021 18:00
Фітотерапевт перерахував рослини, які можуть загоювати рани Фото: Які рослини здатні загоювати рани (pixabay)
Автор: Світлана Мащенко

На тему цілющих рослин, і їх антисептичних властивостей, давно ведуться суперечки. Звичайно ж дитячий прийом прикласти подорожник до садна - це лише міф, але сама рослина і правда має ряд унікальних, в тому числі і ранозагоювальних властивостей. Для цього потрібно витягти з нього екстракт. Але не тільки у подорожника є такі властивості.

Фітотерапевт, кандидат біологічних наук Михайло Лущик, розповів, які ще рослини можуть допомогти в загоєнні ран, пише Sputnik.

Медик каже, що антисептичними та антибактеріальними властивостями володіє аптечна ромашка, календула і навіть гриби лисички!

Лущик рекомендує використовувати розім'яту ромашку, а з календули можна зробити відвар. У рідину можна намочити ватний диск або тканину, які потім прикласти.

Так виглядає "правильна" аптечна ромашка.

Фітотерапевт перерахував рослини, які можуть загоювати рани

Фото: pixabay

"Антибактеріальні властивості також мають лисички: вони з усіх грибів ніколи не гниють, тому що там антибіотик виробляється всередині, і він губить мікроорганізми, які можуть проникнути через рану і нам нашкодити", - додав фітотерапевт.

Допоможуть в загоєнні ран і бруньки чорної тополі, але їх потрібно зібрати заздалегідь і настояти на спирту. У вас вийде певний аналог йоду.

Варто пам'ятати, що при більш серйозних травмах варто звертатися до швидкої медичної допомоги.

Що не так з подорожником?

Хоча невеликий зелений листочок виглядає не дуже переконливо в порівнянні з досягненнями сучасної медицини, він дійсно чинить кровоспинні, протизапальні і загоюють ефекти, завдяки вмісту фітонцидів, які вбивають бактерії, і вітаміну К, що підвищує згортання крові.

Правда, прикласти подорожник просто на коліно і "затягнути" рану все ж не вийде. Секрет рослини полягає в її соку, тому подорожник або розтирають, або подрібнюють для створення мазей, рідин для промивання або таблеток.

Приклавши листок до рани, можна лише фізично зупинити кров. А ось розчин з подрібненим подорожником може зупинити саму кровотечу.

Раніше дієтологи також назвали найкорисніший лісовий гриб, який береже серце і навіть захищає від онкології.

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