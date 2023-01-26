40-летняя женщина показала способ, как выглядеть на 10 лет младше

Как выглядеть на 10 лет моложе своих лет?

Сама Натали говорит, что ее секрет в том, что она наносит много макияжа. Ее помощник - это консилер.

Выберите более светлый оттенок и нанесите его там, где ваша кожа провисает и морщится. Он осветлит эту область и добавит ей привлекательности.

Маленькой кисточкой Натали наносит консилер вокруг носа и вдоль носогубных складок. Она также наносит продукт под глазами и рядом с подбородком, где обычно образуются морщины.

Натали показала, как наносить макияж (Скриншот TikTok)

"Всегда припудривайте Т-зону. Пудра помогает закрепить базовые продукты, делая покрытие безупречным, а общий вид макияжа держится дольше", - посоветовала она.

Не бойтесь пользоваться бронзантом, он добавит вам свежести.

Также Натали настаивает на стойком макияже губ.

"Наносите яркую помаду, не бойтесь" , - резюмировала она.