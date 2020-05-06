Яку пенсію і коли українці отримають у травні: відповідь на важливе питання

Стало відомо, коли українцям виплатять пенсії у травні 2020 (фото: facebook.com/dnrlive)

У ПФУ розповіли, коли чекати пенсії у травні 2020 року, і скільки українці отримають грошей

Пенсія в Україні у травні 2020 підвищиться в зв'язку з плановою індексацією. У Пенсійному фонді України розповіли, що механізм перерахунку виплат відбувається автоматично, тому додаткового звернення громадян у відомство не вимагає.

"Пенсійний фонд України, згідно затвердженого графіку, продовжує фінансування пенсій травня. На пенсійні виплати спрямовано 4,7 млрд грн. З початку місяця профінансовано пенсій на суму 7,3 млрд грн. Виплату пенсій буде проведено у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку: пенсію буде зараховано на ваш рахунок у банку, а тим, хто обрав АТ "Укрпошта", пенсії доставлять листоноші додому. Бережіть себе - збережіть Україну!" - йдеться у повідомленні ПФУ на Facebook.

При цьому ПФУ нагадав, що найменша надбавка складе 100 грн для однієї людини.

"Пенсії перераховано з застосуванням коефіцієнта зростання середньої заробітної плати в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсій у розмірі 1,11. Згідно з рішенням уряду № 251, розмір підвищення в результаті перерахунку не може бути меншим від 100 грн. Крім того враховано, що розмір пенсійних виплат у одержувачів пенсій, призначених відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", які отримали необхідний страховий стаж (35 років чоловіки та 30 років жінки), не може бути нижчим за 2100 грн", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, перерахунок пенсій був проведений 9,9 млн пенсіонерам. Середній розмір підвищення - 259,41 грн. Пенсії українцям вже почали виплачувати. Перші "щасливчики" отримали підвищені виплати 4 травня.

Які пенсії отримуватимуть українці (facebook.com/pfu.gov.ua)