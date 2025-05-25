Как избавиться от червей в черешне: три проверенных способа

Все любят спелую черешню, но приятный вкус и радость портят маленькие белые червячки, которые часто находятся внутри ягод. Что делать, чтобы урожай черешни вырос без этой напасти?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что надо делать, чтобы не допустить массового заражения сада вредителями и их личинками.

Весеннее опрыскивание деревьев

Белые червячки в черешнях - это личинки вишневой мухи, являющейся главным вредителем этого дерева. Взрослое насекомое активизируется весной, как только почва прогревается до +10 °C.

Самка откладывает яйца в еще зеленые плоды, а уже через несколько недель в ягодах появляются личинки. Они питаются мякотью, а затем покидают плод и зарываются в землю. Там они зимуют в виде куколок, чтобы весной дать начало новому поколению мух.

Первый и самый важный шаг в борьбе с вишневой мухой - это своевременное опрыскивание черешни специальными препаратами. Проводить обработку нужно на 4-7 день после начала лета вредителя, ориентируясь, например, на начало цветения акации.

Через 14-21 день после первой процедуры следует провести повторное опрыскивание. Это позволяет уничтожить новую волну личинок, которые могли вылупиться из отложенных яиц.

Следует помнить, что особенно уязвимыми являются средне- и позднеспелые сорта черешни. В то же время ранние плоды часто успевают созреть до активного лёта вредителя.

Все пораженные ягоды нужно собирать и утилизировать, чтобы не допустить завершения жизненного цикла вредителя прямо у вас под деревом.

Черви в черешне - это неприятно, но эту проблему можно преодолеть (фото: Freepik.com)

Перекапывание приствольного круга

Следующий метод - механическое уничтожение личинок, зимующих в почве. Именно под деревьями, где мухи откладывали яйца, зимует новое поколение вредителей. Осенью и весной землю под кроной нужно тщательно перекопать на глубину до 15 см. Такой способ разрушает куколки вишневой мухи и значительно уменьшает их численность весной.

В летний период рекомендуется периодически рыхлить землю вокруг черешен - это не дает почве уплотниться и затрудняет развитие куколок. Обрабатывать надо все пространство под кроной, ведь именно там личинки падают с плодов.

Чем раньше будет перекопана почва - тем меньше шансов на выживание вредителя в следующем сезоне.

Уничтожение тли как сопутствующей угрозы

Вишневая муха во взрослом виде питается сладкими выделениями тли, которая часто появляется на молодых побегах черешни. Если не уничтожить тлю, мухи снова вернутся к дереву, даже после успешного опрыскивания. Один из способов борьбы - смывание тли мощной струей воды, но этого недостаточно при массовом заражении.

Для надежной защиты следует применять другие средства, действующие и на тлю, и на вишневую муху одновременно. Обработку желательно проводить в безветренную сухую погоду утром или вечером.