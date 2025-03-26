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4 знака Зодиака получат ключи от счастья. Они возродятся из пепла

Среда 26 марта 2025 06:22
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4 знака Зодиака получат ключи от счастья. Они возродятся из пепла Гороскоп на апрель (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Середина весны станет точкой невозврата для тех, кто готов оставить прошлое позади. Представители 4 знаков Зодиака смогут не просто начать новую жизнь, а возродиться, будто феникс.

У каких знаков Зодиака начинается новый период, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Овен

Можете больше не ждать подходящего момента, ведь он наступил прямо здесь и сейчас. Время делать решительный шаг, даже если он пугает. Ваши действия определят, каким будет следующая глава вашей жизни. Позвольте судьбе подарить вам ключи от счастья, не отказывайтесь от такого шанса.

Рак

Весна научит вас забывать обиды, не вините как себя, так и тех, кто чем-то разочаровал. Прошлое уходит в небытие, вместо всего этого наступает неожиданная легкость. Именно сейчас стоит переосмыслить свои ценности и отпустить то, что тянет вниз. Возрождайтесь из пепла и дышите полной грудью.

Скорпион

Пришло время выйти из тени, уже скоро судьба принесет события, которые станут толчком к развитию в карьере или творчестве. Перемены могут показаться хаотичными, но каждый шаг будет частью большого пазла. Самое главное - не бояться проявить себя и воспользоваться шансами, которые дает судьба. Это буквально ваши ключи от счастья.

Козерог

Не следует держаться за старое и пытаться идти тропами, которые уже не ведут к осуществлению мечты. Принятие новых условий и гибкость принесут вам невероятные возможности, о которых вы даже не думали. Вы найдете то, что действительно делает вас счастливыми, просто оглянитесь. Позвольте себе начать все с начала и расправить крылья, будто вы феникс.

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При создании материала были использованы источники: Parade, Cafe Astrology.

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