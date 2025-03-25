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Мартовское Новолуние заставит эти знаки Зодиака сжечь все мосты. Скажите "пока" проблемам

Вторник 25 марта 2025 06:21
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Мартовское Новолуние заставит эти знаки Зодиака сжечь все мосты. Скажите "пока" проблемам Кому повезет на Новолуние (иллюстративное фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

Мартовское Новолуние, которое наступит 29 числа, принесет изменения, и для нескольких знаков Зодиака это будет момент, когда они решат не только отпустить прошлое, но и сжечь все мосты. Пришло время забыть о проблемах, которые держали вас в плену.

Кого осчастливит это Новолуние, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Козерог

Вы долго колеблетесь, но мартовское Новолуние принесет решение, которое не оставит места для сомнений. Шансов для возвращения к старым знакомым или ситуациям, которые вас тянули назад, уже не будет. Вот-вот наступит момент, когда вы наконец поймете, что ваше будущее начинается тогда, когда вы решите прощаться со всем, что отвлекает. Двигайтесь вперед и не оглядывайтесь назад!

Овен

Это Новолуние - ваше время для полного очищения. Вы, будто огонь, готовы сжечь все старые связи, которые держали вас на дне неудач. Хотите новых начал - так и будет, прощайтесь со всем, что мешало, и идите вперед с новым взглядом на жизнь. Все, что не отзывается в вашей душе, должно уйти без сожаления.

Рак

Новолуние станет для вас временем глубоких внутренних изменений. Вы всегда боялись отпустить, но сейчас скажите "пока" своим эмоциям и обстоятельствам, которые тянут вас в прошлое. Ваша душа нуждается в очищении, и этот момент даст вам силы это сделать. Сжигание мостов станет вашим новым стартом.

Водолей

Вы хотите свободы и независимости, но часто другие люди сдерживают этот поток. Новолуние откроет перед вами двери для новых возможностей и вы сами будете определять, куда идти дальше. Оставляйте позади все те отношения, которые не приносят радости и не соответствуют вашему уровню. Ваша решительность не оставит места для компромиссов - пришло время начать новую эру.

Телец

Мартовское Новолуние заставит пересмотреть старые привычки, которые мешали вам двигаться вперед. Вы привыкли выбирать безопасность, но этот период докажет, что вам нужно научиться рисковать. Отказ от токсичных отношений или освобождение от устаревших убеждений - это ваш путь к новому началу. Нужно вырваться из зоны комфорта, только так вы сможете действительно расти.

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При создании материала были использованы источники: Collective World, Parade.

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