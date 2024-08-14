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4 украинские звезды, которые взяли в жены женщину с ребенком

Александр Пономарев и Юрий Горбунов (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Нередко мужчины избегают вступать в отношения с женщинами, у которых есть дети от прошлых браков. Однако в украинском шоу-бизнесе есть немало примеров, когда мужчины с любовью и преданностью воспитывали детей своих любимых, как собственных.

О ком идет речь - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Юрий Горбунов

Юрий Горбунов был женат дважды, и обе его жены имеют детей от предыдущих отношений.

Свою первую жену Людмилу и ее дочь шоумен не просто принял в свою жизнь, но официально удочерил девочку, воспитав ее как родную.

Сейчас она уже взрослая, имеет свою семью и поддерживает тесные отношения с Юрием.

На сегодняшний день телеведущий состоит в браке с Катей Осадчей, которая тоже имеет сына от первого брака. Хотя Илья уже взрослый и учится за границей, ведущему удалось наладить с ним хорошие отношения.

Юрий Горбунов и Катя Осадчая (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

Потап

Рэпер Потап впервые связал себя узами брака в 18 лет. Его избранницей стала 23-летняя Ирина Горова, которая к тому моменту уже была разведена и воспитывала 6-летнюю дочь.

Несмотря на молодой возраст, Алексей принял девочку как родную и стал для нее хорошим отцом. После 15 лет совместной жизни певец и продюсер развелись, но он продолжает поддерживать отношения с падчерицей.

Потап с патчеркой и сыном (фото: instagram.com/realpotap)

Виталий Борисюк

Виталий Борисюк и Ольга Сумская вместе уже почти три десятилетия. В начале их отношений актриса была замужем и воспитывала маленькую дочь, но это не помешало паре создать крепкую семью. Борисюк стал отличным отцом для Тони Паперной.

Ольга Сумская с мужем и дочерью (фото: instagram.com/olgasumska)

Александр Пономарев

Народный артист Украины Александр Пономарев дважды был женат. В браке с первой женой Еленой Мозговой певец прожил 10 лет. За это время у них родилась дочь Евгения.

Однако до знакомства с исполнителем дочь композитора Николая Мозгового состояла в гражданском браке с мужем по имени Дмитрий, от которого у продюсера родилась дочь Зоя.

Биологический отец девушки не поддерживал официальные отношения с ней и разошелся с Еленой еще до ее рождения. Александр Пономарев фактически стал отцом для Зои и воспитывал ее.

Александр Пономарев и Зоя Мозговая (фото: instagram.com/ponomaryovoleksandr)

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