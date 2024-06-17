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3 вещи, которые понадобятся каждому для тренировки в 40 лет

Понедельник 17 июня 2024 17:30
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3 вещи, которые понадобятся каждому для тренировки в 40 лет Какие вещи понадобятся для тренировки в зрелом возрасте (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Занятия спортом полезны в любом возрасте, ведь в здоровом теле - здоровый дух. Стоит знать некоторые вещи, которые могут понадобиться для тренировки в зрелом возрасте.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Best life online.

Поддерживающий спортивный бюстгальтер

Спортивный бюстгальтер - это предмет номер один, который гарантирует, что вы будете чувствовать себя удобно.

Тренер Рэйчел Макферсон рассказала, что после 40 лет меняются ткани в организме, а также форма и размер тела.

Правильно подобранный спортивный бюстгальтер также помогает избежать мучительного натирания.

Крайне важно искать бюстгальтер, который хорошо сидит и очень удобный, в идеале без каких-либо грубых швов или тканей.

Новая пара кроссовок

Слишком часто люди носят кроссовки, которые не удобны или которыми пользуются годами.

Правильная обувь помогает предотвратить травмы, к которым люди становятся более уязвимыми с возрастом, и предотвратить обострение текущих проблем.

С возрастом суставы могут стать более уязвимыми к травмам и болям. Поэтому очень важно найти поддерживающую обувь, которая решит какие-либо текущие или потенциальные проблемы со стопой, которые у вас могут возникнуть.

Новая пара леггинсов

Леггинсы есть у всех, но никто их не заменяет достаточно часто. Когда вы найдете идеальную пару, подумайте о покупке двоих - одну укороченную до лодыжки, другую - до колена.

Какими должны быть тренировки для людей от 40 лет

Короткие, но эффективные

Интенсивными занятиями более часа вы будете истощать организм, который теперь испытывает постоянный фоновый стресс. Достаточно заниматься до 45 минут, но тренировка должна быть хорошо организована.

Важность для здоровья

В зрелом возрасте нужно отдавать предпочтение здоровью. Визуальный эффект, конечно, тоже продолжает играть роль, но уже как бонус к улучшению самочувствия.

В 35 лет люди своим примером могут создавать предпосылки для здоровой семьи и здоровой нации.

Регулярность и разнообразие

У многих людей в этом возрасте офисная работа и большую часть дня люди проводят сидя. Поэтому идеально посещать короткие тренировки каждый рабочий день.

Ранее мы сообщали, что есть до и после тренировки, чтобы гарантированно сжигать жир.

Также мы писали, нужно ли проходить 10 тысяч шагов в день.

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