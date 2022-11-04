Что сделать, чтобы лак на ногтях держался дольше: помогут простые хитрости

Часто это случается, когда вы только накрасили ногти, а они на следующий день уже потрескались и содрались. Это часто проблема, но есть некоторые способы, которые точно сделают так, чтобы лак держался подольше.

Чтобы ногти были как можно дольше красивыми и ухоженными, современные женщины выбирают гель-лак. Такой продукт содержит большую дозу формальдегида, которая опасна для здоровья и со временем ослабляет ногти.

Что сделать, чтобы лак держался как можно дольше

Очистите

Первое, что нужно сделать, это очистить ногти, чтобы устранить жирный слой, который мешает лучшему сцеплению лака с ногтем.

Также можно нанести укрепитель для ногтей, который поможет подольше наслаждаться маникюром. После этого следует нанести тонкий слой лака.

Окунуть ногти в холодную воду

Еще один простой трюк для сохранения лака для ногтей - замочить руки на 5 минут в холодной воде после нанесения лака. Это поможет продукту высохнуть и сцепиться с поверхностью ногтей.

Кроме того, желательно избегать мытья рук в горячей воде через 12 часов после нанесения лака.

Нанесите тонкий слой лака

Чтобы лак на ногтях держался дольше, особое внимание следует уделить нанесению. В частности, нанося тонкий слой, у вас есть больше шансов сохранить свои ногти невредимыми.

Все потому, что более толстые слои сохнут дольше и могут вызвать отслоение лака.

Избегайте попадания лака на кутикулы

Нередки случаи, когда во время маникюра по ошибке можно покрыть кутикулы лаком. Это может привести к отслоению лака.

Чтобы избежать подобных неудобств, желательно смочить ватный тампон жидкостью для снятия лака и аккуратно провести им по контуру ногтей, чтобы удалить излишки.