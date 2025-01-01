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4 продукта на завтрак, которые улучшат состояние после застолья

Фото: Какие продукты облегчат похмелье (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

После праздничного застолья организм может испытывать усталость, обезвоживание и дефицит питательных веществ. Правильно подобранный завтрак поможет восстановить силы, улучшить самочувствие и поддержать естественные процессы детоксикации.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о четырех продуктах, которые стоит включить в утреннее меню.

Яйца

Яйца богаты аминокислотами, в частности цистеином и таурином, которые способствуют детоксикации печени. Они помогают организму перерабатывать токсины, включая ацетальдегид - побочный продукт метаболизма алкоголя. Омлет, вареные яйца или яичница - идеальный выбор для легкого и питательного завтрака.

Авокадо

Авокадо содержит полезные жиры, калий и витамины группы B, которые поддерживают работу сердца и нервной системы. Калий помогает бороться с обезвоживанием, а жиры способствуют восстановлению энергии. Нарежьте авокадо на тост или добавьте его в салат.

Бананы

Бананы - природный источник калия, магния и натуральных сахаров, которые быстро пополняют запас энергии. Они также помогают уменьшить вероятность головной боли и поддерживают водно-солевой баланс.

Йогурт

Йогурт содержит пробиотики, которые улучшают работу пищеварительной системы, и белки, необходимые для восстановления организма. Добавьте к нему немного меда или ягод для большей пользы и вкуса.

Советы для облегчения похмелья

Не забудьте пить много воды, чтобы ускорить выведение токсинов и уменьшить обезвоживание. Также полезными будут травяные чаи, в частности с мятой или имбирем, которые успокоят желудок.

Правильно подобранный завтрак не только улучшит ваше самочувствие после застолья, но и даст заряд энергии на весь день.

 

 

Узнайте, как минимизировать вред от алкоголя и помочь организму с утра восстановиться.

Читайте также, что можно съесть после праздничного застолья, чтобы разгрузить организм.

В материале использованы такие источники - Eat this, not That, Mirror, Shape.

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